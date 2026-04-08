Elia Del Grande, 50 anni, è stato arrestato mercoledì intorno alle 13.30 a Varano Borghi, in provincia di Varese, dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate. L’uomo era ricercato dal giorno di Pasqua, quando si era allontanato dalla casa lavoro di Alba, struttura dove scontava la misura di sicurezza dopo oltre 25 anni di carcere. Nel 1998 Del Grande aveva ucciso la sua famiglia a colpi di fucile.

La tentata fuga in Fiat rubata

Durante il controllo, Del Grande era alla guida di una Fiat 500 rubata poco prima presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Le pattuglie dei Carabinieri lo hanno intercettato lungo la SP 18. Per tentare di sfuggire, il fuggitivo ha fermato l’auto nella strada di accesso di un’abitazione privata. I militari hanno quindi bloccato la vettura con i mezzi, intimando a Del Grande di scendere e cercando di sottrargli le chiavi. Nel corso di questa manovra, l’uomo ha tentato un’ultima disperata manovra, causando lievi lesioni a un Carabiniere.

Arresto e conseguenze legali

A seguito dell’episodio, e su parere concorde della Procura della Repubblica di Varese, Del Grande è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo l’arresto, l’uomo verrà condotto in carcere, dove sconterà le nuove accuse. L’operazione dei Carabinieri ha dimostrato la rapidità e l’efficacia degli interventi di pattugliamento nella provincia di Varese.