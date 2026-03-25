A Trescore, i carabinieri hanno portato via presunto materiale esplosivo dalla casa del tredicenne che ha ferito la professoressa Mocchi.

I carabinieri si sono recati oggi, 25 marzo, nella casa a Trescore dove vive il tredicenne responsabile dell’accoltellamento della professoressa Chiara Mocchi. Hanno sequestrato materiale che potrebbe essere esplosivo, probabilmente ordigni rudimentali. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno poi trasferito il materiale in una cava sicura per verificarne la pericolosità.

Il tredicenne aveva il cellulare al collo per filmare

Il ragazzino di 13 anni che questa mattina ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi di 57 anni, aveva un telefono al collo, che sarebbe servito per filmare l’aggressione. L’aggressione è avvenuta alle 7.45 di questa mattina, alla scuola media Leonardo Da Vinci. La donna è stata colpita da almeno due coltellate al collo e al torace nel corridoio della scuola, davanti alla classe terza frequentata dal 13enne. Al momento dell’aggressione, il ragazzino indossava una maglietta con la scritta “vendetta” e nello zaino aveva una pistola scacciacani.