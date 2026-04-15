La compagna di Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato a Forlì con l’accusa di omicidio, ha deciso di affidarsi a un legale dopo aver ricevuto, insieme al figlio piccolo, una serie di minacce e messaggi intimidatori. La donna, che risulta del tutto estranea alle indagini e alla vicenda giudiziaria, si è rivolta all’avvocato Daniele Mezzacapo per ottenere tutela e protezione. Secondo quanto riferito dal difensore, nelle ultime ore si sarebbe verificata una grave escalation di atti persecutori, con messaggi offensivi e telefonate arrivate anche sul luogo di lavoro della donna.

Le minacce e l’intervento legale

Tra gli episodi più gravi segnalati figura un messaggio inviato tramite Instagram, nel quale si leggerebbero parole esplicitamente minacciose rivolte sia alla donna sia al figlio, un bambino di appena un anno. Il contenuto del messaggio, secondo quanto riportato dall’avvocato, farebbe riferimento a ritorsioni violente nei confronti del minore, generando forte preoccupazione nella vittima: “Farò la stessa cosa che avete fatto voi a tuo figlio” c’era scritto testualmente nel messaggio.

Il legale ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come tali comportamenti possano integrare diverse fattispecie di reato, tra cui minaccia, molestie e atti persecutori, a seconda delle circostanze e della loro reiterazione. La donna, profondamente scossa, ha quindi conferito incarico allo studio legale affinché vengano attivate tutte le tutele necessarie nelle sedi competenti, con l’obiettivo di fermare le intimidazioni e individuare eventuali responsabili.

L’udienza davanti al GIP

Nel frattempo, la vicenda giudiziaria che riguarda Luca Spada prosegue. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile, l’uomo comparirà davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, Ilaria Rosati, per l’udienza di convalida. L’incontro in aula rappresenta un passaggio cruciale nelle indagini, mentre gli inquirenti continuano a ricostruire i contorni del caso.