La notizia del giorno non può non riguardare la politica internazionale alle prese con il passaggio del tifone Trump che si accanisce su Zelensky definendolo “un dittatore e un comico mediocre”. Quel che resta dell’Europa balbetta. Da Parigi risponde il governo francese: “L’unico dittatore in questa guerra – ha detto il ministro francese responsabile per l’Europa, Benjamin Haddad – è Putin. Zelensky è un eroe”. Berlino non si sbilancia. Con i neonazisti di Afd al 20% ci si mette anche Steve Bannon: “La conquista dell’Europa da parte del movimento Maga inizia dalle elezioni in Germania”, ha sentenziato.

Voltata la prima pagina torniamo in Italia dove il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato condannato a otto mesi di carcere con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio per aver passato dei documenti al suo collega di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. “Non mi dimetto”, ha detto ovviamente Delmastro.

Sempre in Italia c’è intanto la situazione sui prezzi dei carburanti. Per il Governo va tutto bene, per l’opposizione Meloni and co, vivono invece all’interno di una bolla. Passando alla cronaca troviamo alcune buone notizie: a Roma la prima strada cardioprotetta, dotata cioè di defibrillatori. Poi la storia di una ragazzina che è riuscita a denunciare, tramite diario segreto, gli abusi subiti per anni dallo zio orco. E infine, perché no, l’eroina del giorno: una insegnante che si crede una gatta e quando s’arrabbia soffia contro i suoi alunni.

Ecco le notizie principali di oggi:

Trump: “La Russia ha le carte in regola per i colloqui di pace”. Intanto da Parigi: “L’unico dittatore è Putin, Zelensky è un eroe”

Bannon: “La conquista dell’Europa da parte del movimento Maga inizia dalle elezioni in Germania”

Il sottosegretario Andrea Delmastro condannato a 8 mesi per le carte a Donzelli: “Non mi dimetto”

Le voci dal palazzo, Tajani: “Salvini vuole dare il Nobel a Trump? Sono sue opinioni”. Conte: “Battere la Russia era irrealistico. Meloni si dovrebbe dimettere”. Salis: “L’Europa ora deve diventare autonoma”

Scontro sui prezzi dei carburanti, il Governo: “Non sono aumentati”. Il Pd replica: “Vivete in una bolla”

A Roma la prima strada cardioprotetta, installati 5 defibrillatori in via dei Castani a Centocelle

Abusa della nipotina per anni ma il diario segreto lo incastra, zio orco condannato

Medici scambiano i vetrini per le biopsie, a un 35enne viene rimossa la mandibola per errore

Il video degli sciatori vicino alla colata lavica sull’Etna nonostante i divieti

L’eroina del giorno, l’insegnante che si crede un gatto e soffia ai propri studenti