La notizia del giorno è la condanna della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, e otto eurodeputati del partito, giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici dal tribunale di Parigi. Le Pen, inoltre, è stata condannata all’ineleggibilità con applicazione immediata, una decisione che di fatto la escluderà dalle elezioni presidenziali nel 2027.

Da spillare in prima pagina anche l’uomo ucciso a Civico di Partinico, in provincia di Palermo, in seguito a una violenta lite dopo un sorpasso. Due fratelli di 30 e 46 anni, in stato di fermo, sono stati accusati di omicidio preterintenzionale.

Passando al mondo della politica italiana, si discute dell’intervento della premier Giorgia Meloni al congresso di Azione e soprattutto prosegue la polemica sulle parole di Carlo Calenda contro il Movimento 5 Stelle: “L’unico modo per averci a che fare è cancellarlo”. Immediata è arrivata la replica del leader Giuseppe Conte: “Calenda ha detto una cosa gravissima, profondamente antidemocratica”.

Poi la cronaca: ancora disagi per i viaggiatori in treno. Si sono infatti registrati ritardi fino a 70 minuti per l’ennesimo “guasto tecnico”, in questo caso sulla linea dell’Alta velocità Roma-Napoli. E infine, perché no, il genio del giorno: il sindaco che ha eliminato le macchinette del caffè per combattere le pause troppo lunghe.

Le notizie del giorno in tempo reale, Medvedev: “Missili nucleari come terapia per la Ue”. Marine Le Pen colpevole per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dichiarata ineleggibile: è fuori dalle presidenziali del 2027

Marine Le Pen condannata a 4 anni e dichiarata ineleggibile. Salvini: “Da Bruxelles dichiarazione di guerra”. Russia: “Violate norme democratiche”

Le voci dal palazzo, Conte: “Calenda ha detto una cosa antidemocratica”. Lui risponde: “Vogliamo cancellare il vostro populismo”. Bonelli: “È diventato il miglior alleato della Meloni”

Conte contro Calenda: “Dall’opposizione ha incoronato Giorgia Meloni. Contro di noi il partito trasversale delle armi”

Lite per un sorpasso, uomo di 45 anni muore dopo essere stato pestato da due fratelli

Ragazzina di 14 anni sfregia una rivale in amore e le incide la V di “vendetta” in viso con un accendino

Trieste, una signora anziana uccisa in casa con un taglio alla gola. Fermata una conoscente

Cosa avviene nel Joint research centre sul Lago Maggiore sorvolato nei giorni scorsi da un drone russo

Donald Trump, crociata anti-woke contro la Disney e molte aziende europee: “Promuovono diversità ed inclusione”

Il genio del giorno, il sindaco che elimina le macchinette del caffè per combattere le pause troppo lunghe