La notizia del giorno continua ad essere la serie di incendi che stanno devastando Los Angeles. Il Sunset Boulevard non c’è più e la città continua a bruciare. In fumo sta andando anche il mito di Hollywood. Le immagini sono di sconvolgente drammaticità e la notizia resta che il fuoco è ingovernabile. Si prepara il deserto e le compagnie di assicurazione affronteranno perdite per 10 miliardi dollari, nessuna accetterà più assumersi rischi per le nuove abitazioni.

In Italia intanto Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno raccoglie i complimenti per la liberazione di Cecilia Strada ma deve accettare un confronto con i giornalisti cui spesso volentieri si sottrae. Come ad esempio il suo rapporto con Musk e Starlink, tanto da resuscitare i vecchi arnesi richiamando in causa niente meno che Soros.

Poi ci sono spigolature interessanti o perlomeno curiose. Sul fronte della cronaca troviamo: dare del “peracottaro” a un politico non è reato, Enrico De Pedis detto Renatino, il Dandy della Banda della Magliana, era “molto buono”, e lo dice un prete. Per quanto riguarda l’economia segnaliamo che il prezzo della benzina è tornato a salire. Capitolo esteri: gli Usa si consoleranno forse con presidente, per la prima volta nella storia, pregiudicato. E poi, perché no, c’è il genio del giorno: si tratta di un trafficante di droga dilettante che nasconde stupefacenti negli ovetti Kinder e nei pannolini della nipote e ovviamente viene beccato.

Ecco le notizie principali di oggi:

Il video di un elicottero dei pompieri che cerca di domare le fiamme a Los Angeles

Incendio a Los Angeles incenerisce le compagnie di assicurazione, bruciati 10 miliardi di dollari

La conferenza stampa di Giorgia Meloni: “Sala? Dare la notizia alla madre è stata l’emozione più grande di questi anni. I centri in Albania sono pronti ad essere operativi”

Meloni: “Non prendo i soldi da Musk, semmai li prendono da Soros. Elon non condiziona le elezioni”

Dare del “peracottaro” a un politico si può, il tribunale archivia denuncia a giornalista

Enrico De Pedis detto Renatino? “Buono e gentile” dice don Vergari, che gli concesse la sepoltura a Sant’Apollinare

La benzina torna a salire, 3 centesimi in più al litro. Ecco il motivo dei rincari

La foto del giorno, la donna che ha partorito a bordo di un gommone stracolmo di migranti

Trump, un pregiudicato alla Casa Bianca? Venerdì 10 la sentenza, forse, se la Corte Suprema non la blocca

Il genio del giorno, il tipo che nascondeva cocaina negli ovetti Kinder e soldi nei pannolini (anche sporchi) della nipotina