La notizia del giorno è la commemorazione per gli ottanta anni dalla liberazione di Auschwitz. Commemorazione che cade oggi 27 gennaio, il giorno della memoria che come ogni anno ricorda la Shoah. Come mostrano le foto, in Polonia sono presenti tutti i leader mondiali (ad esclusione di Putin), seduti ad ascoltare i racconti dei sopravvissuti. Tra loro anche Sergio Mattarella.

Superata la prima pagina, si parla ancora di Gaza. Un accordo accettato da Israele ha permesso a centinaia di migliaia di palestinesi di tornare nel nord della Striscia. Anche qui, a testimoniare l’accaduto sono delle foto incredibili che mostrano code umane interminabili.

Seguono poi alcune notizie di cronaca, tra cui l’arresto per traffico internazionale di droga dell’ex calciatore della Roma Radja Nainggolan, quella di una bambina di 4 anni che cade dalla finestra del secondo piano in provincia di Cosenza senza fatta male, fino all’accoltellamento del figlio 14enne del cuoco Andrea Minguzzi accaduto ad Istanbul. Il giovane, ora si trova ricoverato in terapia intensiva.

Sul fronte politico, tornando a parlare della giornata della memoria, spicca la dichiarazione di Giorgia Meloni sull’Olocausto: “Shoah fu una tragedia ad opera dei nazisti con la complicità del fascismo”. E infine, perché no, il genio del giorno: il tizio che dorme ubriaco nel furgone e viene denunciato per guida in stato d’ebbrezza”.

La foto dei leader mondiali riuniti ad Auschwitz nell’80esimo anniversario della liberazione

Cosa prevede l’accordo che ha permesso a migliaia di palestinesi di tornare nel nord di Gaza

Cade a 4 anni dalla finestra di casa al secondo piano, illesa va a cercare la madre in un negozio nelle vicinanze

Accoltellato a Istanbul il figlio 14enne del cuoco italiano Andrea Minguzzi

Giorgia Meloni: “Shoah fu una tragedia ad opera dei nazisti con la complicità del fascismo”

Giornata della memoria, proiettate a Roma scritte contro le Ong accusate di antisemitismo

Le voci dal palazzo, Schlein: “Arabia? Ormai la premier non fa passare un solo giorno senza smentire se stessa”. Appendino: “Il trionfo dell’incoerenza”. Giorgia Meloni si difende: “Non c’è contraddizione tra quello che dicevo e quello che faccio”

Il boss Ernesto Fazzalari ai domiciliari, è malato grave di cancro. Era il latitante più ricercato dopo Matteo Messina Denaro

Radja Nainggolan arrestato per traffico internazionale di droga

Il genio del giorno, il tizio che dorme ubriaco nel furgone e viene denunciato per guida in stato d’ebbrezza