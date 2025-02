La notizia del giorno è il primo round di negoziati – senza l’Ucraina – tra Stati Uniti e Russia a Riad. Escluso dal vertice, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto che venga coinvolto nei colloqui: “Per l’Ucraina, per la nostra regione e per l’Europa è di fondamentale importanza che qualsiasi negoziato per porre fine alla guerra non avvenga alle spalle degli attori chiave colpiti dalle conseguenze dell’aggressione russa”.

Ma quel che sta avvenendo in Arabia sta avendo ripercussioni anche in Italia. “La Russia torni a rispettare il diritto internazionale” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni ha intanto preso le distanze dall’ipotesi di schierare dei soldati NATO a Kiev: “Strategia complessa e poco efficace”.

Poi la cronaca: gli aggiornamenti sulla vicenda della neonata morta sbranata da un pitbull ad Acerra, la storia della bambina affogata nel water dalla madre a Piove di Sacco, le motivazioni della sentenza che hanno portato all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano (“Premeditò il delitto della fidanzata per quasi sei mesi”) e il bambino di quattro anni di Treviglio uscito in pigiama di casa nella notte e salvato da un passante. E infine, perché no, l’eroina del giorno: la pensionata che ha picchiato lo steward che le ha tolto il gin tonic sull’aereo.

Ecco le notizie principali di oggi:

I colloqui in Arabia Saudita tra le diplomazie della Russia e Usa escludono per ora l’Europa. L’ira di Zelensky

Mattarella: “La posizione italiana è sempre stata chiara. La Russia torni a rispettare il diritto internazionale e la sovranità di ogni Stato”

Meloni: “Soldati europei in Ucraina strategia complessa e poco efficace”

Crosetto: “L’Europa deve sedersi al tavolo con gli USA per l’Ucraina, ma servono unità e pragmatismo”

Elly Schlein sfida Giorgia Meloni: “Ha deciso di indossare la maglia dell’Europa o il cappellino dei Trump?”

Neonata morta ad Acerra, sul pitbull nessuna traccia organica della bimba. È giallo sulla dinamica

Neonata affogata nel water dalla madre. Nel diario personale la donna scriveva: “Sono una vampira”

La sentenza sull’omicidio di Giulia Tramontano: “Impagnatiello premeditò il delitto della fidanzata per quasi sei mesi”

Bimbo di quattro anni esce di casa da solo in piena notte, salvato da un passante

L’eroina del giorno, la pensionata che picchia lo steward che le ha tolto il gin tonic