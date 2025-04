Il mondo continua a cercare un nuovo equilibrio dopo l’introduzione dei dazi di Donald Trump. Oggi le Borse hanno registrato un rimbalzo in territorio positivo. Dalla Casa Bianca, intanto, arriva un nuovo annuncio: “Da mercoledì, dazi al 104% per la Cina”. Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni ha comunicato: “Il 17 incontrerò Donald Trump. Gli proporrò un accordo ‘zero per zero’ sui dazi con l’Europa”. Poi la cronaca: un ricercatore italiano è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia; a Foggia, un incidente sulla provinciale ha causato un morto e due feriti; a San Giorgio a Cremano il sequestro di un quindicenne sventato subito dalla Polizia; la storia della bambina di sei mesi morta nella culla di un asilo e poi il 46enne arrestato a Partinico per abusi su una giovane vulnerabile. E infine, perché no, il genio del giorno: un uomo ha rubato uno zaino da un’ambulanza, ma nella fuga è caduto… proprio davanti alla Questura.

Le notizie del giorno, Milano chiude a +2,4%. Meloni il 17 a Washington da Trump. La premier: “Proporrò ‘zero per zero’ sui dazi con l’Ue”. L’annuncio della Casa Bianca: “Da mercoledì tariffe doganali al 104% alla Cina”

LE NOTIZIE DAL MONDO, da Musk che ha chiesto a Trump di revocare i dazi, alla Cina che ha definito il vicepresidente americano JD Vance “maleducato”

Perché gli Stati Uniti rischiano la bancarotta e cosa c’entrano i dazi di Trump

Alessandro Coatti, ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia

San Giorgio a Cremano, quindicenne rapito mentre andava a scuola e poi liberato dalla Polizia

Abusa di una bambina vulnerabile registrando anche le violenze, fermato un 46enne

Tragedia all’asilo nido, bimba di 6 mesi trovata morta nella culla

Scontro frontale sulla provinciale 45 di Foggia, un morto e due feriti

Ilaria Sula, la madre dell’assassino confessa: “L’ho aiutato a cancellare le tracce di sangue”

Il genio del giorno, l’uomo che ruba uno zaino da un’ambulanza ma fuggendo cade vicino alla Questura