Tre eventi di grande rilievo stanno catalizzando l’attenzione pubblica internazionale, accendendo polemiche e sollevando interrogativi cruciali. Il controverso gesto di Elon Musk, che con un saluto percepito come evocativo di simboli storicamente divisivi ha scatenato un acceso dibattito, spinge a riflettere sul peso delle azioni pubbliche di figure di enorme influenza mediatica. Nel frattempo, l’entrata in carica del 47º presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha già suscitato tensioni diplomatiche con i suoi primi ordini esecutivi, tra cui la rinominazione del Golfo del Messico in “Golfo d’America”, una decisione che rischia di incrinare i rapporti con il vicino Messico.

Sul fronte della cronaca, la tragedia in Turchia, dove un incendio ha devastato un resort sciistico causando oltre 60 morti.

Ecco le notizie principali di oggi:

I primi ordini di Trump: cancella lo Ius Soli, l’accordo sul clima e grazia i rivoltosi di Capitol Hill

Donald Trump cambia nome al Golfo del Messico, da oggi sarà Golfo d’America. Ma varrà solo negli Usa

Il video di Elon Musk che fa il saluto romano dal palco di Washington

Turchia, incendio in un hotel sulla neve: almeno 66 morti, le persone si gettano dalle finestre

Israele lancia l’operazione “muro di ferro” in Cisgiordania: “Sradicheremo il terrorismo”. Hamas esorta a combattere

Le voci dal palazzo, Salvini: “Trump? L’uomo giusto al posto giusto”. Vannacci: “Si apre una nuova era”. Castellone: “Più che età dell’oro è età della pietra”

La chicca del giorno, “I genitori degli amici di mia figlia l’hanno invitata in vacanza e poi mi hanno chiesto di pagare il conto”

Il genio del giorno, il tizio che vende zucchero a velo spacciandolo per cocaina

La foto del giorno, il mega cartellone pubblicitario che a Gerusalemme saluta Trump: “Israele ti ama”

Fantoccio con la faccia di Musk appeso a testa in giù in piazzale Loreto da collettivo di studenti: “C’è sempre posto Elon…”