La notizia del giorno è il blocco di TokTok deciso dalla Corte Suprema negli Usa che dovrebbe scattare lunedì prossimo salvo un passaggio di proprietà all’ultimo minuto. Trump vorrebbe ora posticipare o fermare del tutto questo blocco, dato che il social lo ha molto aiutato durante la corsa alla Casa Bianca. Per farlo, il tycoon si è impegnato direttamente con la Cina per trovare una soluzione. Superata la prima pagina c’è un’altra notizia di rilievo che arriva sempre dall’estero. Si tratta dell’ok all’accordo su Gaza arrivato dal gabinetto di Sicurezza israeliano. Netanyahu però avverte: “Se fallisce la fase 2 riprende la guerra”.

Dall’Italia arriva invece una dichiarazione di Giuseppe Conte che chiede alla premier un sussulto che porti alla richiesta di dimissione della Santanché, rinviata a giudizio per il caso Visibilia. Ci sono poi alcuni casi di cronaca importanti: la guida italiana morta a Cuba a causa di un incidente, il ragazzo di 29 anni caduto nella tromba dell’ascensore in una clinica a Roma, il corpo di una donna trovato senza vita in strada in provincia di Belluno. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si inietta il sangue del figlio per ottenere “l’immortalità”.

Ecco le notizie principali di oggi:

Perché Trump vuole evitare che TikTok venga bloccato negli Usa a partire dal 19 gennaio

Israele, il gabinetto di sicurezza approva l’accordo su Gaza. Netanyahu: “Se fallisce la fase 2 riprende la guerra con l’ok degli Usa”

Conte: “Santanché si dimetta, la premier Meloni abbia un sussulto”

Donna trovata morta seminuda su una strada vicino casa, segni di violenza sul corpo

Minibus turistico esce di strada a Cuba, morti l’autista e la guida italiana

Apre la porta e la cabina non c’è, 29enne precipita nel vano ascensore e si frattura le gambe

L’ex fidanzato di Chiara Petrolini registra i nomi dei due figli morti

La foto del giorno, il soldato israeliano tra fiori e foto in ricordo delle vittime del 7 ottobre

Le voci dal palazzo, Nordio: “Separazione delle carriere? È la logica”. Tajani: “Non è una riforma scritta contro qualcuno”. Grimaldi (AVS): “Senza i problemi di Berlusconi non sarebbe esistita”

Il genio del giorno, l’uomo che si inietta il sangue del figlio per ottenere “l’immortalità”