La notizia del giorno è il vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. L’Unione Europea – si legge nelle conclusioni non firmate dell’Ungheria – riafferma il suo sostegno “incrollabile” all’Ucraina e prosegue nella sua strategia di “pace attraverso la forza”. Non si è fatta attendere la reazione di Mosca: “L’Europa si è trasformata nel partito della guerra”.

In Italia intanto si continua a discutere e a litigare sul Manifesto di Ventotene. “Non l’ho distorto, l’ho solo letto testualmente” dice la premier Giorgia Meloni dopo le polemiche di ieri alla Camera. “Abbiamo assistito – le parole della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi – all’ennesimo show dell’influencer”. Poi la cronaca: la maestra d’asilo sospesa perché ha aperto un account su OnlyFans, le parole in Tribunale della madre e del padre di Saman Abbas e quelle del padre della studentessa morta durante una gita scolastica (“Mia figlia non era malata”).

E infine, perché no, il genio del giorno: il neolaureato che ha fatto la pipì sull’Altare della Patria e si è preso una maxi multa.

Ecco le notizie principali di oggi:

Il Consiglio Ue aggira il veto di Orban: “Sostegno incrollabile a Kiev. Pace attraverso la forza”. Mosca: “L’Europa si è trasformata nel partito della guerra”

Ecco perché fermare i raid sulle infrastrutture energetiche conviene sia a Kiev che a Mosca

Il fuorionda della vicepresidente del Senato Lucia Ronzulli: “Non me ne frega un ca… di quello che pensa Renzi” VIDEO

Le voci dal palazzo, Meloni: “Ho fatto arrabbiare? Ho letto un testo”. Schlein: “Ha oltraggiato la memoria del Manifesto di Ventotene”. Maria Elena Boschi: “Abbiamo assistito all’ennesimo show dell’influencer”

Ipse Dixit, Meloni nel 2016: “Sull’Europa avevano le idee più chiare nel 1941 i firmatari del Manifesto di Ventotene”

Maestra d’asilo ha un account su OnlyFans, sospesa dall’incarico. Lei si difende: “In un giorno prendo lo stipendio di un mese”

Chiedono una giusta paga, il titolare li chiude in azienda e li minaccia: “Dimettetevi”

Il padre della studentessa morta in gita scolastica: “Mia figlia non era malata”

Omicidio Saman Abbas, la madre e il padre negano di averla uccisa: “Sono stati lo zio e i cugini”

Il genio del giorno, il neolaureato che fa pipì sull’Altare della Patria e si prende una maxi multa