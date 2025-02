La notizia del giorno è il video condiviso sui social dal presidente americano Donald Trump. Un filmato creato con l’Intelligenza artificiale che mostra una Gaza futuristica. Nelle immagini si vedono anche una sua statua tutta d’oro, Musk che mangia in spiaggia e Trump e Netanyahu che bevono un drink in piscina. Altra notizia di rilievo è la bozza di accordo sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Questo accordo prevede la creazione di un fondo congiunto in cui l’Ucraina contribuirà con il 50% dei proventi derivanti dalla futura monetizzazione delle proprie risorse minerarie, comprese terre rare, petrolio e gas.

Passando alla cronaca, c’è la storia di una famiglia di una donna uccisa dal marito, che si è vista recapitare delle cartelle esattoriali in relazione a un risarcimento mai giunto. Sempre per le pagine di cronaca, il racconto del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto sulla morte del figlio trentenne Francesco.

Infine, per stemperare, il genio del giorno: l’uomo trovato ubriaco alla guida due volte in meno di 24 ore.

Ecco le notizie principali di oggi:

Grattacieli e discoteche, la nuova Striscia di Gaza immaginata da Donald Trump. Il video generato con l’Intelligenza artificiale

Cosa prevede l’accordo tra gli Stati Uniti e l’Ucraina sulle terre rare

Le voci del palazzo, Bonelli: “Il video di Trump è agghiacciante, Meloni dica se condivide”. Conte: “Una provocazione gratuita, un insulto alle 45mila vittime”. Lupi: “La premier non è la portavoce del presidente Usa”

Salvini: “Von der Leyen al comando dell’esercito Ue? Ci arrenderemmo in 20 minuti”

Il senatore Mario Occhiuto torna a parlare dopo la morte del figlio: “Era un ragazzo sensibile. Oggi la salute mentale è ancora considerata un argomento marginale”

La consigliera FdI contro le sedute in streaming: “In caso di gravidanza bisogna dimettersi”

Uccise la moglie colpendola nove volte alla testa con una pietra. La famiglia della vittima: “Lo Stato ci chiede le tasse per un risarcimento mai ricevuto”

Picchia il marito fino a mandarlo all’ospedale, il giudice la assolve: “Anche lui alzava le mani”

A 31 anni la sua vita cambia per sempre: “Dopo il vaccino per il Covid le mie ossa hanno iniziato a marcire”

Il genio del giorno, l’uomo trovato ubriaco alla guida due volte in meno di 24 ore