La notizia del giorno sono le reazioni politiche all’indagine sulla premier Meloni e altri ministri per il caso Almasri. Altra notizia di rilievo è il rinvio a giudizio per truffa aggravata per Chiara Ferragni nella vicenda del Pandoro e delle uova di Pasqua, che poi si è sfogata sui social rivelando dettagli inediti anche sul suo matrimonio.

Voltata la prima pagina si passa alla rinuncia di Emis Killa dal Festival di Sanremo. Il rapper infatti è coinvolto nell’indagine che ha portato a 19 arresti tra ultrà del Milan e dell’Inter. C’è anche il maxi-sequestro da 46 milioni di euro della Guardia di Finanza ai danni della FedEx. L’azienda è accusata di aver utilizzato cooperative esterne come serbatoi di manodopera a basso costo, realtà che non versano tasse né contributi previdenziali. In Veneto invece è stato lanciato un allarme sanitario riguardante una sostanza venduta online, nota come “soluzione minerale miracolosa” usata per disinfettarsi dai vaccini. Infine oggi sono uscite le materie per la seconda prova dell’esame di maturità.

E per chiudere, perché no, il genio, o meglio, l’erorina del giorno: l’influencer che prova a farsi una foto con un serpente e viene morsa in faccia.

Ecco le notizie principali di oggi:

Giorgia Meloni indagata per il caso Almasri: “Non mi manderanno a casa con una scorciatoia giudiziaria”

Le voci dal palazzo, Arianna Meloni: “Avanti sorella mia”. Roccella: “È stato un atto voluto”. Conte: “Meloni bugiarda e complice”. Bonelli: “Non riescono a dire la verità, solo propaganda”

Chiara Ferragni si sfoga: “Mollata da Fedez da un giorno all’altro. Mi ha tradita per anni. E prima delle nozze…”

Emis Killa rinuncia al Festival di Sanremo. Il rapper è indagato nell’inchiesta ultrà a Milano

Sequestrati 46 milioni di euro alla FedEx per evasione fiscale. L’accusa: “Usava cooperative di manodopera low cost”

Maturità, le materie della seconda prova: latino al classico e matematica allo scientifico

Torna in vendita la “cura miracolosa” per “disinfettarsi” dai vaccini. Allerta sanitaria: “E’ tossica”

La foto del giorno, migliaia di auto abbandonate a Valencia tre mesi dopo l’alluvione

L’eroina del giorno, l’influencer che prova a farsi una foto con un serpente e viene morsa in faccia

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla matrigna che annega la figliastra alla bimba morta perché gli estremisti religiosi le hanno negato l’insulina