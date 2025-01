La notizia del giorno è senza dubbio quella della premier Giorgia Meloni indagata per il caso Almasri, il libico scarcerato e poi rimpatriato. Con lei sono finiti sotto indagine anche diversi ministri, tra cui Nordio, Piantedosi e Mantovano. Praticamente un bel pezzo di Governo. “La notizia di oggi è questa – dice Giorgia Meloni in un video social – il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino Almasri “.

Voltata la prima pagina si passa al ritorno, in Albania, di una nave italiana con i migranti a bordo. A portarli, la mattina di oggi, è stata la Cassiopea della Marina Militare. Colpisce poi la storia di Roccaraso in Abruzzo. La cittadina è stata paralizzata da diecimila napoletani arrivati grazie a delle gite low cost offerte su Tik Tok che permettevano di vedere la neve per la prima volta nella vita, pagando pochissimo.

Dagli Stati Uniti intanto arriva Deep Seek, l’intelligenza artificiale a basso costo che manda in tilt le borse mondiali. Sul fronte politico, si discute molto delle mancate dimissioni della Santanché che rilancia: “Vado avanti e me ne frego su qualcuno del mio partito mi vuole fuori”. E infine, perché no, il genio del giorno: il 24enne che pubblica su Tinder le foto della sua casa elegante ma che in realtà si trovava all’Ikea.

Ecco le notizie principali di oggi:

