La notizia del giorno riguarda le condizioni di salute di Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato da venerdì per una infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Il bollettino diffuso nella giornata odierna fa capire che la situazione, già definita stazionaria domenica sera, è e resta delicata. Altra notizia in rilievo sono gli attacchi russi al Presidente della Repubblica Mattarella. Prima per bocca della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, oggi da hacker filorussi verso siti italiani di aeroporti, di trasporto pubblico e servizi finanziari.

Capitolo politica. Si continua a litigare sulle possibili strategie per porre fine ai conflitti in Ucraina e in Palestina. “Giorgia Meloni ha già scelto: farà la gregaria a vita, ieri di Biden che la baciava in fronte, oggi di Trump e Musk di cui fa la cheerleader” ha detto Giuseppe Conte in una intervista a La Stampa.

Passando alla cronaca c’è la bambina di 10 anni investita sul marciapiede da un SUV guidato da un 50enne ubriaco. La piccola versa in gravi condizioni. Poi il drammatico episodio di Acerra, dove una bimba di appena 9 mesi è stata sbranata dal pitbull di famiglia mentre si trovava in casa col padre.

E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha falsificato il certificato di morte del nonno per chiedere un congedo retribuito a lavoro.

Ecco le notizie principali di oggi:

Come sta Papa Francesco? Il quadro clinico è complesso e la degenza non sarà breve

Il polmone a metà di Papa Francesco, cosa gli è successo quando aveva 21 anni

La Russia ancora contro Mattarella: “Ci saranno conseguenze per il suo paragone con i nazisti”

Conte attacca la Meloni: “Farà la gregaria a vita, ieri di Biden che la baciava in fronte, oggi di Trump e Musk di cui fa la cheerleader”

Le voci dal palazzo, Conte: “Meloni è la cheerleader di Trump e Musk”. Renzi: “Servono politici, non influencer”. Schlein: “Tassare i super ricchi? Non è un tabù”. Salvini: “Vogliono affondare i conti degli italiani”

Piantedosi: “Sbarchi in calo del 60%, 1.300 espulsi in più nel 2024”

Bambina di 10 anni travolta da un suv, era sul marciapiede col papà. Alla guida un uomo ubriaco

La storia della bimba di nove mesi sbranata dal pitbull di famiglia nel letto

Il genio del giorno, l’uomo che ha falsificato il certificato di morte del nonno per chiedere un congedo retribuito a lavoro

Polemica sul ristorante che nel menù ha deciso di mettere gli “spaghetti in camicia nera”