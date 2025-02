La notizia del giorno riguarda il risultato delle elezioni in Germania: il neonazisti di AfD (Alternative für Deutschland) hanno superato il 20% ma a vincere è stata la Cdu (Unione Cristiano-Democratica) e loro al momento restano isolati. Tra le reazioni italiane al risultato del voto tedesco c’è da segnalare quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani che marca le distanze e ricorda a Salvini che le posizioni di AfD sono “inconciliabili” con quelle del popolarismo europeo. C’è poi la questione Ucraina, oggi sono esattamente tre anni dall’inizio della guerra.

Voltata la prima pagina di esteri si passa alla cronaca. Da segnalare la storia di un ragazzo che ha travolto in auto una donna che guidava uno scooter. Sconvolto per l’accaduto, e conoscendo la vittima, il ragazzo si è poi tolto la vita. Ci sono poi dei dati importanti che smentiscono la narrazione mediatica di un Paese, il nostro, che si percepisce violento. In dieci anni infatti il numero di omicidi è diminuito di un terzo. Ma con un segnale negativo: aumentano i minori coinvolti in delitti gravi, sia come vittime che come killer.

Intanto è arrivata anche la sentenza definitiva della confisca del tesoro dei Casamonica. E poi, perché no, c’è anche il genio del giorno: il turista che si è addormentato in taxi e si è risvegliato a 600 chilometri di distanza.

Ecco le notizie principali di oggi:

I numeri delle elezioni in Germania: Cdu 28,5 per cento, AfD 20,8. Ora la sfida sarà formare un governo

Cosa prevede il programma di governo dell’AfD, dall’abbattimento delle pale eoliche allo sconto sulle tasse ai ricchi

Le voci dal palazzo, Casini: “Ucraina? Il responsabile del massacro è Putin”. Salvini: “Il cambiamento vince anche in Germania”. Tajani: “Le idee di AfD sono inconciliabili con le mie”

La foto del giorno, alcuni dei leader europei a Kiev a tre anni esatti dall’inizio della guerra in Ucraina

Travolge e uccide una donna sullo scooter, poi riconosce la vittima e si toglie la vita

Omicidi diminuiti di un terzo in 10 anni, cresce il numero di assassini e vittime minorenni

La storia della bimba sbranata dal pitbull: dalle immagini della videosorveglianza alla casa “ripulita”. Cosa non torna

Evade dai domiciliari travestito da carcerato americano a righe bianche e nere, arrestato a Spoleto

Il tesoro dei Casamonica tra ville, auto, gioielli. Tutto confiscato per un valore di tre milioni

Il genio del giorno, il turista che si addormenta in taxi e si risveglia a 600 chilometri di distanza