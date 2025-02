La notizia del giorno sono le sanzioni firmate da Donald Trump contro la Corte Penale Internazionale. Il presidente statunitense ha motivato le sanzioni accusando la CPI di “azioni illegittime e infondate contro l’America e il nostro stretto alleato, Israele”. Da spillare in prima pagina poi le dichiarazioni sarcastiche del premier israeliano Benjamin Netanyahu sull’Arabia Saudita: “I sauditi possono creare uno Stato palestinese nel loro territorio. Hanno un sacco di terra laggiù”.

Intanto in Italia si continua a litigare su Almasri. Intervistato dalla Stampa, Matteo Renzi ha attaccato la premier: “Hanno riportato a casa un torturatore e la premier scappa: folle”. Salvini invece ha cercato di minimizzare l’eco della pubblicazione delle vecchie chat di Fratelli d’Italia in cui il ministro veniva definito “bimbominkia”: “Giorgia non la pensa così”.

Poi la cronaca: il terremoto di magnitudo 4.8 al largo di Messina, la bambina di 7 anni arrivata da sola a scuola dopo che le era morta davanti la madre in casa, la storia del vigilante che ha ucciso un ladro che aveva tentato di entrare in un condominio e poi, perché no, il genio, anzi, l’eroina del giorno: la donna che si fa pagare 400 euro a corsa dai ragazzi per riportarli a casa dopo la discoteca.

Ecco le notizie principali di oggi:

Trump firma un ordine esecutivo contro i giudici della Corte penale internazionale, Netanyahu lo ringrazia

Netanyahu: “I sauditi possono creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita. Hanno un sacco di terra laggiù”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalle oltre 150 donne detenute violentate in Congo alla furia del deputato repubblicano che si scaglia contro la tv russa

Le voci dal palazzo, Renzi: “Le sorelle della Garbatella vedono complotti ovunque”. Fratoianni: “Se un treno non arriva in orario ora sappiamo perché: il ministro secondo i suoi alleati è un bimbominkia”. Salvini: “Giorgia non la pensa così”

Salvini sul caso delle chat di FdI: “Non fa piacere, ma non rispecchiano il pensiero attuale”

Renzi: “La Meloni sta distruggendo le istituzioni. Nordio su Almasri mi ha sconvolto”

Terremoto al largo delle isole Eolie, scossa di magnitudo 4.8. Avvertita anche a Messina e a Palermo

Bambina di 7 anni arriva da sola a scuola: “Mamma è caduta e non si rialzava”. Poco dopo la donna viene trovata morta

Vigilante spara a un ladro durante una rapina e lo uccide, indagato per omicidio

L’eroina del giorno, la donna che si fa pagare 400 euro a corsa dai ragazzi per riportarli a casa dopo la discoteca