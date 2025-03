La notizia del giorno è l’incendio che è divampato in una centralina dell’aeroporto di Heathrow a Londra e che ha mandato in tilt il traffico aereo. Dall’aeroporto nel tardo pomeriggio hanno poi fatto sapere che alcuni voli riprenderanno già in serata.

Nelle quattro mura tricolori intanto si continua a discutere sul Manifesto di Ventotene. “La sinistra sta perdendo il senso della misura” ha detto la premier Giorgia Meloni. “Provo disgusto” ha contro replicato il leader di Italia Viva Matteo Renzi in una intervista al Corriere della Sera. Da spillare tra le cronache politiche anche la vicenda di un altro funzionario libico accusato di crimini contro l’umanità che nelle scorse ore è transitato in Italia: si tratta di Abdel Ghani al-Kikli, meglio noto come Gheniwa o Gnewa. E anche la telefonata tra il vicepresidente statunitense JD Vance e Matteo Salvini. Con l’opposizione all’attacco: “È in corso una guerra tra la Lega e la premier”.

Tra le pagine della cronaca una sentenza della Cassazione che farà discutere: da oggi i single potranno adottare minori stranieri in situazioni di abbandono. E poi la circolare del ministero dell’Istruzione contro asterischi e schwa. E infine, perché no, il genio del giorno: il ragazzo ubriaco che dopo aver perso il volo ha sfasciato un gate all’aeroporto di Dublino.

Ecco le notizie principali di oggi:

A fuoco una centralina vicino Heathrow a Londra, chiuso l’aeroporto e cancellati almeno 1.351 voli

Le voci dal palazzo, Meloni: “La sinistra sta perdendo il senso della misura”. Salvini: “Lasciamo il dibattito agli storici”. Schlein: “La premier ha sbeffeggiato il Manifesto”. Renzi: “Provo disgusto”

Il torturatore libico al-Kikli accusato di crimini contro l’umanità è in Italia. Un nuovo caso Almasri?

Telefonata tra JD Vance e Matteo Salvini, Bonelli: “In corso una guerra tra la Lega e Meloni”

La Cassazione: i single potranno adottare minori stranieri. Magi: “Estendere il diritto anche alle adozioni nazionali”. Pro Vita: “La sentenza rischia di alimentare l’idea di un diritto al figlio per tutti”

Il ministro Valditara vieta asterischi e schwa: “Introducono elementi di ambiguità. Nelle comunicazioni serve rispetto per l’italiano”

Svezia, morti due sciatori italiani travolti da una valanga al confine con la Norvegia

La storia del bambino autistico allontanato durante uno spettacolo a Napoli perché “dava fastidio”

Bambina trova una lametta nel panino della mensa della scuola

Il genio del giorno, il ragazzo ubriaco che dopo aver perso il volo ha sfasciato un gate all’aeroporto di Dublino