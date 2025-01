La notizia del giorno è l’incidente aereo a Washington DC, dove un volo di linea con a bordo 64 persone si è scontrato, poco prima dell’atterraggio, con un elicottero militare. Dopo l’impatto, entrambi i velivoli sono precipitati nel fiume Potomac. Sempre dagli Stati Uniti, questa volta pagina politica, c’è il solito Donald Trump che vuole trasformare Guantanamo in un centro di detenzione per i migranti illegali.

Voltata la prima pagina si passa alla politica italiana. I temi che tengono banco sono il caso Almarsi con l’opposizione che chiede chiarimenti e il caso di Luigi Giacomo Passeri, condannato in Egitto per traffico di droga. Il fratello del condannato, in una intervista a La Stampa, ha sollecitato il Governo a riportare il giovane in Italia. Passando alla cronaca italiana troviamo la ragazza di 16 anni che ha partorito in casa lasciando il feto in un secchio sul balcone. Poi l’indagine per omicidio nel caso delle due sorelle anziane trovate morte in casa a Roma. E per chiudere, perché no, il genio del giorno: il papà che usa il figlio di tre mesi per spalare la neve e farci un video su TikTok.

Ecco le notizie principali di oggi:

Un aereo di linea si è scontrato con un elicottero militare a Washington, a bordo c’erano 64 persone

Trump vuole mandare i migranti irregolari nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo

Caso Almasri, Elly Schlein: “Vergognoso quello che è successo, la Meloni deve dire la verità al Paese”

Le voci dal palazzo, Lupi (Noi Moderati): “Parlare di atto dovuto nel caso Almasri è come usare la foglia di fico”. Borghi (Iv): “Opposizione non cada nel tranello”. Bonelli (Avs): “Trafficanti di esseri umani? La premier parla di se stessa”

Corte europea dei diritti condanna l’Italia: “Mette a rischio vita e salute nella Terra dei Fuochi”

Il fratello di Luigi Passeri, prigioniero in Egitto: “Tajani lo faccia tornare in Italia. Contro di noi razzismo dalla destra”

Partorisce a 16 anni in casa, il feto trovato in un secchio sul balcone di un condominio Aler a Sesto San Giovanni

Il mistero delle due sorelle trovate morte in casa, c’è un testamento da un milione di euro. Si indaga per omicidio

Il video degli sciatori che provocano una valanga sul passo dello Stelvio e poi scappano

Il genio del giorno, il papà che usa il figlio di tre mesi per spalare la neve e farci un video su TikTok