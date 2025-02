La notizia del giorno è la morte del fondatore di una milizia filorussa che combatte a Kursk e nel Donbass, Armen Sargsyan. Il militare è morto in un’esplosione avvenuta in un grattacielo di Mosca. Come ovvio, il principale sospettato è l’Ucraina.

Tornati nel recinto italico, le polemiche sui centri in Albania e per la scarcerazione di Almasri. “I centri in Albania? Un fallimento” dice la segretaria dem, Elly Schlein. A Montecitorio, intanto, si battibecca su Almasri. “Meloni – le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – deve chiarire al Paese perché lei donna, madre, cristiana ha consentito tutti gli onori di un volo di Stato per sottrarre alla giustizia internazionale un boia, accusato addirittura di stupro di bimbi di 5 anni”.

E proprio una vittima del capo della polizia giudiziaria libica ha in queste ore presentato una denuncia per le condotte dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e della premier Giorgia Meloni che – a suo dire – “hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia”.

Poi la cronaca: la donna caduta e morta mentre stava pulendo una finestra in casa, il cane morto folgorato da una scossa elettrica davanti al padrone e il ragazzo 15enne accoltellato fuori dalla stazione Trastevere a Roma. E infine, perché no, il genio del giorno: il tizio multato perché stava guidando un drone… da ubriaco.

Ecco le notizie principali di oggi:

Esplosione in un grattacielo a Mosca, morto Armen Sarkisian. Era il fondatore di una milizia filorussa nel Donbass

La foto del giorno, un mare di folla in corteo a Berlino per protestare contro l’estrema destra

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla 17enne uccisa da uno squalo alla donna a cui è esplosa una sigaretta elettronica tra le gambe

Le voci dal palazzo, Liliana Segre: “Migranti? Oggi vedo la stessa indifferenza di allora”. Schlein: “I centri in Albania sono un fallimento”. Tajani: “Andiamo avanti”. Renzi: “Almasri? Il governo non c’è. Forse è a Roccaraso”

Caso Almasri, Conte: “Meloni ha consentito un volo di Stato per sottrarre alla giustizia un boia accusato di aver strupato dei bambini”

Una vittima delle torture di Almasri presenta una denuncia contro il governo. Tajani: “Ridicolo”

Cade e sbatte la testa mentre sta pulendo una finestra in casa, morta sul colpo

Cane muore folgorato da una scossa elettrica davanti al padrone

Ragazzo di 15 anni accoltellato fuori dalla Stazione Trastevere a Roma

Il genio del giorno, il tizio ubriaco che guida un drone e viene multato dalla polizia