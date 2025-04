La notizia del giorno riguarda l’ultimo saluto a Papa Francesco, il cui feretro è stato esposto ai fedeli in una bara di legno rivestita di zinco presso la Basilica di San Pietro. Sabato 26 aprile, alle ore 10, avrà luogo il funerale in Piazza San Pietro e la celebrazione della Messa esequiale con la partecipazione di capi di Stato e delegazioni internazionali. Al termine della messa, avverrà la traslazione alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il feretro sarà tumulato in una tomba semplice tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, come da volontà di Papa Francesco.

Da spillare in prima pagina anche la polemica riguardo alle celebrazioni del 25 aprile, con due Comuni bresciani, quelli di Ono San Pietro e Cividate Camuno, che hanno deciso di annullare in modo provocatorio la commemorazione.

Passando alla cronaca italiana, un nuovo caso di omicidio-suicidio, avvenuto a Oltra, micro-frazione del comune di Lamon, in provincia di Belluno. Un padre ha ucciso il figlio diciassettenne che tentava di difendere la madre dalle sue violenze. Dopo il delitto, l’uomo ha preso un’arma e si è tolto la vita. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo ubriaco e senza patente che è passato in auto a zig-zag davanti ai vigili.

Ecco le notizie del giorno:

Scontro in Parlamento per Papa Francesco, Schlein: “Non merita l’ipocrisia di chi deporta migranti”. Meloni con le mani sul volto

Il primario Sergio Alfieri racconta gli ultimi minuti nella stanza con Papa Francesco

Il cardinale, e papabile, Matteo Zuppi: “Non andrò via finché il Bologna non vincerà lo scudetto”

25 aprile, Mattarella a Genova e Schlein a Milano. Due comuni bresciani “sobri” fino all’astemia: no alla festa

La storia del paese che ha vietato di cantare “Bella Ciao” il 25 aprile

Trump: “Accordo con la Russia. Con Kiev finora è stato più difficile”. Mosca intanto lancia 70 missili e minaccia: “Pronti al nucleare”

Esonda il fiume Ondona in provincia di Varese: auto travolte, frane e allagamenti

Spara con una pistola da macello al figlio che difendeva la madre dalle sue violenze. Poi si suicida

Due fratellini morti dopo aver mangiato le uova di Pasqua regalate dall’ex del padre. La donna le aveva avvelenate

Il genio del giorno, l’uomo ubriaco e senza patente che passa in auto a zig-zag davanti ai vigili