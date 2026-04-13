Nelle ultime ore è tornato al centro dell’attenzione internazionale lo scenario dello Stretto di Hormuz, crocevia strategico per i traffici energetici globali. Dopo la diffusione di indiscrezioni su una possibile richiesta degli Stati Uniti all’Italia per l’impiego dei propri dragamine nel Golfo, fonti ufficiali hanno chiarito la posizione italiana: “Al momento non è previsto nessun coinvolgimento dell’Italia”.

Il nodo delle mine nello Stretto di Hormuz

Resta però aperto un interrogativo cruciale: Hormuz è davvero minato oppure no? Tra minacce e smentite, il dubbio è ormai sufficiente a creare instabilità e rallentare i traffici marittimi. Attraverso questo stretto transita infatti circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto a livello globale, rendendolo uno dei punti più sensibili dell’economia mondiale.

Se la presenza di mine fosse confermata, le conseguenze sarebbero rilevanti e durature. Le mine navali, relativamente economiche e facili da posizionare, rappresentano ancora oggi uno degli strumenti più efficaci di deterrenza militare. Il loro utilizzo potrebbe bloccare a lungo una delle principali arterie energetiche del pianeta, con effetti a catena sui mercati internazionali.

I cacciamine italiani: tecnologia e capacità operative

In questo contesto, i dragamine della Marina Militare italiana rappresentano una risorsa strategica di alto livello. La quinta divisione navale, considerata un’eccellenza in ambito Nato, dispone attualmente di otto unità ormeggiate nel porto di La Spezia. Si tratta di imbarcazioni altamente specializzate, lunghe circa 50 metri e costruite con materiali innovativi come la vetroresina, che le rende amagnetiche e difficilmente rilevabili dagli ordigni.

Queste navi sono progettate per individuare e neutralizzare le mine senza diventare esse stesse bersagli. Grazie a sonar avanzati, riescono a scandagliare i fondali marini alla ricerca di mine di diversa tipologia, per poi procedere alla loro neutralizzazione in sicurezza.

Droni e nuove tecnologie per lo sminamento

Negli ultimi anni, le operazioni di sminamento hanno beneficiato di un’evoluzione tecnologica significativa. Se in passato erano i membri dell’equipaggio a intervenire direttamente sugli ordigni, oggi gran parte delle operazioni è affidata a droni marini telecomandati. I palombari intervengono solo in casi specifici, soprattutto per raccogliere informazioni utili all’intelligence.

A questi strumenti si sono aggiunti veicoli autonomi dotati di intelligenza artificiale, capaci di operare fino a 3000 metri di profondità. Queste tecnologie sono fondamentali anche per la protezione di infrastrutture strategiche come oleodotti e cavi sottomarini.

Prospettive future e scenari internazionali

L’Italia ha scelto un approccio integrato, mantenendo i dragamine con equipaggio e affiancandoli a sistemi autonomi di ultima generazione. Una strategia diversa rispetto ad altre Marine, come quelle francese e britannica, che puntano maggiormente sui droni.

Proprio questa combinazione potrebbe rivelarsi decisiva in scenari complessi come quello di Hormuz, dove la conoscenza del campo minato è essenziale per operare in sicurezza. L’evoluzione tecnologica prosegue anche sul fronte industriale: sono già in programma cinque nuovi cacciamine di nuova generazione, più grandi e avanzati, che entreranno in servizio a partire dal 2029.