La festa del torrone è un evento annuale che si svolge nella città di Cremona, quest’anno si è tenuta dall’11 al 19 novembre. L’evento si è animato con ricca partecipazione dei visitatori da tutte le parti d’Europa. La coloratissima festa ha avuto luogo nella cittadina del Torrazzo, la tipica presenza del dolce tradizionale a marchio nostrano natalizio, fatto con le gustosissime nocciole piemontesi, mandorle, zucchero e miele. Durante la festa, le strade di Cremona si sono riempite di bancarelle che vendono il prezioso dolce, di diversi gusti e varietà. Nelle vie i visitatori hanno assaggiato e acquistato il torrone fresco direttamente dagli artigiani locali che lo producono.

Il festival ha incluso anche numerosi eventi e spettacoli come concerti, sfilate e giochi tradizionali. I numerosissimi ospiti, come si apprende dalle cronache locali, hanno partecipato a laboratori di cucina per imparare a fare il torrone da soli o partecipare a degustazioni guidate. L’evento considerato unico, ha avvicinato visitatori da tutto il Paese e anche dall’estero proprio perché è considerato una delle principali celebrazioni gastronomiche del nord Italia, un’occasione importante per mettere in risalto la tradizione culinaria artigianale di Cremona, nonché per promuovere il turismo e l’economia locale.

Per questo, ancora una volta BBCONTEST ha colpito nel segno promuovendo l’iniziativa con il suo contest fotografico di rito, che esalta gli eventi classici di grande portata. Grazie all’ausilio preziosissimo delle rampanti foodblogger che hanno contribuito ad immolare la nota manifestazione. Un riconoscimento particolare è rivolto a “@il dolce grembiulino blu”, “@la cucina di Beatrice” e a “@Giusyna.food.drink.e.cooking”. Con il loro impegno la fiera ha avuto grande successo, e tra tante foto scattate la più significativa va @Valentina Miele che ha vinto l’edizione festa del torrone novembre 2023, fotografando il taglio del torrone dell’azienda “Il diavolo del torrone.” Di Casale Monferrato: http://www.ildiavolodeltorrone.it/.