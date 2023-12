Il periodo natalizio è un’occasione speciale per riunire famiglia e amici attorno a un tavolo imbandito di prelibatezze. Se sei un amante della cucina vegana o vuoi sperimentare un menu di Natale vegano, alternativo e sostenibile, abbiamo preparato per te un menù natalizio che stupirà il palato di tutti, senza sacrificare il gusto autentico delle festività.

Antipasti: crostini di funghi e hummus di ceci

Inizia il tuo pasto con deliziose fette di pane croccante coperte con una miscela di funghi trifolati e rosmarino. Accompagna il tutto con un hummus cremoso a base di ceci, aglio e limone. Questo antipasto non solo apre il tuo appetito ma offre anche un mix di sapori che delizieranno i palati di tutti.

Ingredienti per i crostini di funghi:

Fette di pane

Funghi trifolati

Rosmarino fresco

Olio d’oliva

Sale e pepe

Procedimento:

Taglia il pane in fette e tostale leggermente. In una padella, scaldare un po’ di olio d’oliva e cuocere i funghi trifolati con rosmarino fresco, sale e pepe fino a doratura. Distribuisci i funghi trifolati sulle fette di pane tostato.

Ingredienti per l’hummus di ceci:

Ceci cotti

Aglio

Succo di limone

Tahini

Sale e pepe

Olio d’oliva

Precedimento:

In un robot da cucina, frulla i ceci cotti, l’aglio, il succo di limone, il tahini, sale e pepe fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungi olio d’oliva per rendere l’hummus ancora più cremoso.

17Spalma generosamente l’hummus di ceci sui crostini di funghi. Decora con qualche fogliolina di rosmarino fresco. Servi e goditi questa deliziosa combinazione di sapori.

Primo Piatto: Risotto ai funghi porcini e Zafferano

Ingredienti per circa 4 persone

Riso per risotto: 350 g

Funghi porcini freschi o secchi: 250 g

Zafferano in pistilli: 1 bustina (circa 0.1 g)

Cipolla: 1 media, tritata finemente

Vino bianco secco: 120 ml

Brodo vegetale: 1 litro, mantenuto caldo

Olio d’oliva extravergine: 2 cucchiai

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco: Per guarnire

Procedimento:

Inizia preparando il brodo vegetale e mantienilo caldo su fuoco basso. Nel frattempo, se stai usando funghi porcini secchi, mettili in ammollo in acqua calda per circa 20-30 minuti. In una padella ampia, scalda l’olio d’oliva e aggiungi la cipolla tritata. Soffriggi a fuoco medio fino a quando la cipolla diventa trasparente. Aggiungi i funghi porcini (sia freschi che secchi, dopo averli strizzati bene) e cuoci per circa 5 minuti fino a quando i funghi sono teneri. Aggiungi il riso e tostalo leggermente per un paio di minuti, mescolando bene per farlo insaporire. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare l’alcol. Aggiungi gli stigmi di zafferano al riso. Inizia ad aggiungere il brodo vegetale un mestolo alla volta, mescolando continuamente. Aspetta che il liquido venga assorbito prima di aggiungerne altro. Continua questo processo fino a quando il riso è cotto al dente e ha una consistenza cremosa. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto. Guarnisci con prezzemolo fresco tritato e servilo caldo.

Secondo Piatto: polpettone di ceci e verdure

Ingredienti per 4/5 persone

400g di ceci cotti

200g di carote, grattugiate

200g di zucchine, grattugiate

1 cipolla media, tritata finemente

3 spicchi d’aglio, tritati

70g di pangrattato

3 cucchiai di farina di ceci

2 cucchiai di salsa di soia

2 cucchiai di ketchup vegano

1 cucchiaio di senape di Dijon

1 cucchiaino di origano secco

1 cucchiaino di paprika

Sale e pepe q.b.

Olio d’oliva per ungere la teglia

Procedimento:

Prepara le verdure: Soffriggi la cipolla e l’aglio in un po’ di olio d’oliva fino a che diventano trasparenti. Aggiungi le carote e le zucchine grattugiate. Cuoci finché le verdure sono tenere. Lascia raffreddare.

Prepara la miscela di ceci: In un robot da cucina, trita i ceci cotti fino a ottenere una consistenza grossolana. Trasferisci i ceci in una ciotola e aggiungi il pangrattato, la farina di ceci, la salsa di soia, il ketchup vegano, la senape, l’origano, la paprika, sale e pepe. Mescola bene.

Unisci le verdure e forma il polpettone: Aggiungi le verdure soffritte alla miscela di ceci. Mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferisci il composto su una teglia foderata con carta da forno, dandogli la forma di un polpettone.

Cottura: Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti o finché il polpettone è dorato e ha una consistenza ferma.

Servi: Lascia raffreddare leggermente prima di affettare il polpettone. Servi con contorni a piacere e goditi il tuo polpettone vegano di ceci e verdure!

Contorno: Patate dolci al forno con rosmarino e noci caramellate

Arricchisci il tuo menu con un contorno che unisce la dolcezza delle patate dolci, l’aroma del rosmarino fresco e la croccantezza delle noci caramellate. Questo accompagnamento aggiunge una nota autunnale al tuo pasto natalizio, bilanciando perfettamente i sapori.

Ingredienti per 4 persone

800g patate dolci, sbucciate e tagliate a cubetti

30g rosmarino fresco, tritato

100g noci, grossolanamente tritate

2 cucchiai di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Preriscalda il forno a 200°C. In una ciotola, mescola le patate dolci con l’olio d’oliva, il rosmarino tritato, le noci, il sale e il pepe. Assicurati che le patate siano ben rivestite dalla miscela. Distribuisci uniformemente le patate su una teglia foderata con carta da forno. Cuoci nel forno preriscaldato per circa 25-30 minuti o finché le patate sono tenere e leggermente dorare. Mescola le patate a metà cottura per garantire una cottura uniforme. Una volta cotte, servi le patate dolci al rosmarino e noci caramellate come delizioso contorno al tuo pasto natalizio.

Dolce: torta al cioccolato e mandorle

Ingredienti per circa 6/8 persone

Farina di mandorle: 200 g

Farina 00: 150 g

Zucchero di canna: 150 g

Cacao in polvere: 50 g

Lievito in polvere: 1 cucchiaino

Sale: 1/2 cucchiaino

Latte di mandorla: 300 ml

Olio di cocco (o altro olio vegetale): 80 ml

Estratto di vaniglia: 1 cucchiaino

Mandorle a lamelle per decorare

Procedimento:

Preriscalda il forno a 180°C e foderare una tortiera con carta da forno. In una ciotola, mescola insieme le farine, lo zucchero, il cacao in polvere, il lievito e il sale. In un’altra ciotola, mescola il latte di mandorla, l’olio di cocco fuso e l’estratto di vaniglia. Aggiungi gli ingredienti liquidi agli ingredienti secchi e mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Versa l’impasto nella tortiera preparata e livella la superficie. Inforna per circa 30-35 minuti o fino a quando uno stecchino inserito nel centro esce pulito. Lascia raffreddare completamente prima di decorare con mandorle a lamelle. Servi a temperatura ambiente e goditi questo dolce delizioso e naturalmente vegano!