I migliori Panettoni da supermercato: la classifica 2023 di Gambero Rosso

Il Natale è alle porte, e con esso arrivano le dolci tradizioni, tra cui il panettone, protagonista indiscusso delle tavole festive. Mentre i panettoni artigianali conquistano i palati più raffinati, non possiamo ignorare l’ampia gamma di proposte dei supermercati. Il Gambero Rosso ha condotto una degustazione alla cieca, mettendo alla prova sette grandi brand. Scopriamo insieme la classifica completa.

Migliori panettoni da supermercato, la classifica

1. Motta – Voto: 61/100

Il panettone Motta si distingue per una leggera alveolatura, una buona sviluppo, e un colore uniforme. Nonostante pochi canditi e una leggera fragilità della crosta, il profumo artificiale non preclude un morso gradevole, seppur leggermente secco.

2. Bauli – Voto: 57.7/100

Il panettone Bauli si presenta con una mollica compatta, umida, e un aspetto che può trarre in inganno. Se da un lato l’esame olfattivo rivela note di vanillina e dolcezza, il gusto non si allontana dal classico panettone da supermercato, ricordando le pranzi in famiglia dell’infanzia.

3. Melegatti – Voto: 56.4/100

Dal colore chiaro e dall’aspetto meno invitante, il panettone Melegatti si riscatta con un profumo rassicurante di riso, latte, caramello e vaniglia. La sensazione al palato, tuttavia, risente di un pizzico di lievito in eccesso.

4. Tre Marie – Voto: 53.8/100

Con una forma diversa e una pasta ricca di uvetta, il panettone Tre Marie si presenta come il classico milanese più basso e largo. La presenza di pochi canditi non salva il profumo poco allettante, con note alcoliche che si ripresentano al gusto, risultando sgradevoli.

5. Paluani – Voto: 51.6/100

Compatto e chiaro, il panettone Paluani mostra pochi canditi e una mollica pallida. Tuttavia, il naso chiuso e stantio anticipa un assaggio acido, stucchevole e eccessivamente pungente per l’abbondante lievito.

6. Maina – Voto: 49.3/100

Dal taglio disomogeneo e dall’aspetto poco invitante, il panettone Maina delude già all’esame olfattivo con odori forti di chiuso e note alcoliche. I canditi duri e la mollica compatta non riescono a salvare un sapore artificiale e industriale.

7. Balocco – Non Classificato

Il panettone Balocco non ha ricevuto un punteggio, presentando un aspetto poco rassicurante e un odore respingente di cartone, aceto e formaggio. In bocca, la mollica secca e poco scioglievole non invoglia all’assaggio.

In questa degustazione hanno partecipato gli esperti del Gambero Rosso, che con competenza e imparzialità hanno valutato ogni aspetto dei panettoni da supermercato.

Se stai cercando il panettone perfetto per le tue festività, questa classifica ti offre una guida tra le proposte industriali. Ricorda che, nonostante la praticità dei supermercati, l’arte artigianale continua a distinguersi per la sua qualità unica. La scelta, alla fine, dipende dai tuoi gusti e dalle tue tradizioni natalizie.

Fonte: Gambero Rosso.