Pasta al forno con tonno e tagliatelle è un piatto unico e esauriente, popolare tra i cuochi americani da decenni: è facile da preparare e amato sia dai bambini che dagli adulti.

Molte ricette prevedono di preparare questo piatto con una combinazione di tagliatelle all’uovo, tonno in scatola e crema di zuppa di funghi o crema di zuppa di pollo, guarnita con patatine o cracker Ritz.

Ma questa cena classica non è stata inventata da un’azienda di zuppe. Infatti, gli storici dell’alimentazione hanno scoperto che una delle prime ricette stampate di casseruola di tagliatelle al tonno è apparsa sulla rivista Sunset nel 1930, proveniente da un cuoco dello Stato di Washington. Quella versione utilizzava una salsa cremosa fatta in casa al posto della zuppa che è diventata onnipresente nei decenni successivi.

PASTA AL FORNO, ANTICA RICETTA

Questa ricetta è stata originariamente pubblicata nel numero di maggio 2004 di “Gourmet” ed è apparsa per la prima volta su Epicurious nell’agosto 2004.

Richiede una scatoletta di tonno(idealmente tonno ricciola o alalunga di alta qualità in olio d’oliva) e le classiche tagliatelle all’uovo,

Ma conviene saltare la zuppa in scatola a favore di una salsa di burro fuso, brodo e latte intero. Ha anche più funghi rispetto a molte altre versioni e un po’ di sherry per insaporire: aggiungerai anche un po’ di formaggio cheddar al pangrattato per una finitura croccante e formaggiosa che ricorda un tonno fuso.

Tempo totale- 1 ora e mezza.

Serve 4-6 persone

Ingredienti

1 cipolla media, tritata finemente

4½ cucchiai di burro non salato

10 once di funghi, lavati e tagliati a fette spesse ¼ di pollice (4 tazze)

2 cucchiaini di salsa di soia

¼ di tazza di sherry

¼ di tazza di farina per tutti gli usi

2 tazze di brodo di pollo a basso contenuto di sodio

1 tazza di latte intero

2 cucchiaini di succo di limone fresco

¼ cucchiaino di sale

1 lattina (180 grammi) di tonno in olio d’oliva, sgocciolato

6 once di tagliatelle secche all’uovo ricce

1½ tazze di pangrattato fresco grosso (da 3 fette di pane bianco compatto per sandwich)

4 once di cheddar grattugiato grossolanamente (1 tazza)

1 cucchiaio di olio vegetale

PREPARAZIONE DELLA PASTA AL FORNO

1 Posizionare la griglia del forno nella posizione centrale e preriscaldare il forno a 190 gradi C. Imburrare una teglia bassa da 2 litri.

2 Cuocere la cipolla in 1½ cucchiaio di burro con un pizzico di sale in una padella pesante da 12 pollici a fuoco moderatamente basso, coperta, mescolando di tanto in tanto, finché non si ammorbidisce, circa 5 minuti. Aumentare il fuoco a moderatamente alto e aggiungere i funghi, quindi soffriggere, mescolando di tanto in tanto, finché i funghi iniziano a rilasciare liquido, circa 2 minuti.

Aggiungere la salsa di soia e continuare a soffriggere i funghi, mescolando, finché il liquido che i funghi rilasciano non è evaporato. Aggiungere lo Sherry e far bollire, mescolando di tanto in tanto, finché non è evaporato. Togliere dal fuoco.

3 Sciogli i restanti 3 cucchiai di burro in una casseruola pesante da 2 a 3 litri a fuoco moderatamente basso e aggiungi la farina, quindi cuoci il roux, sbattendo, per 3 minuti. Aggiungi il brodo e porta a ebollizione, sbattendo. Aggiungi il latte e la salsa, sbattendo di tanto in tanto, per 5 minuti.

Aggiungi il composto di funghi, il succo di limone e il sale. Sminuzza il tonno nella salsa e mescola delicatamente. Condisci la salsa con sale e pepe.

4

Cuocere le tagliatelle in una pentola da 5-6 litri di acqua bollente salata finché non sono al dente. Scolare le tagliatelle in uno scolapasta e rimetterli nella pentola. Aggiungere la salsa e mescolare delicatamente per amalgamare. Trasferire il composto in una teglia da forno, distribuendolo uniformemente.

5 Mescolate insieme pangrattato e formaggio in una ciotola. Irrorate con olio e mescolate di nuovo, quindi cospargete uniformemente sulla casseruola. Cuocete fino a quando il condimento non diventa croccante e la salsa non bolle, da 20 a 30 minuti.

