Sarà impiccata la donna inglese che in India ha ucciso il marito tagliandogli la gola dopo avergli dato un biryani con sedativi per mettere le mani sulla sua assicurazione sulla vita da 2 milioni di sterline e godersi il denaro con l’amante.

La donna, Ramandeep Kaur Mann, 38 anni, di Derby, è stata dichiarata colpevole di aver ucciso il marito Sukhjit Singh, 34 anni, mentre erano in vacanza a casa della madre di lui in India nel settembre 2016.

Ora rischia l’impiccagione per l’omicidio, a cui ha assistito il loro figlio maggiore Arjun, che all’epoca aveva nove anni e che ha testimoniato in tribunale contro la madre.

Mann ha mescolato dei sonniferi in un biryani preparato per Singh e i loro due figli. Il biryani era il piatto preferito del marito.

Dopo che Singh è caduto in un sonno profondo, la donna ha fatto entrare in casa ilsuo amante, Gurpreet.

Poi lo ha colpito alla testa con un martello e le ha passato un coltello, con cui ha tagliato la gola al marito.

Il processo presso un tribunale di Shahjahanpur, nel nord dell’India, ha stabilito che la relazione di Mann con Gurpreet, amico d’infanzia del marito, è iniziata durante una vacanza di famiglia a Dubai nel novembre 2015.

Gurpreet viveva lì e trascorreva del tempo con il signor Singh e la sua famiglia quando si recavano in visita, mostrando loro il paese e accompagnandoli in gite di un giorno al deserto, mentre i due amici si riavvicinavano dopo non essersi visti per diversi anni.

Ma all’insaputa del suo migliore amico, e nonostante i momenti felici che sembravano aver trascorso insieme a Dubai, cavalcando cammelli e facendo picnic, la relazione extraconiugale di Gurpreet con Mann è continuata anche quando hanno lasciato il Paese del Golfo.

I due si scambiavano regolarmente messaggi WhatsApp e telefonate, molti dei quali sono stati presentati in tribunale.

Mentre la storia d’amore segreta a distanza continuava, Mann iniziò a pianificare come liberarsi del matrimonio, arrivando a suggerire di andare a trovare la madre del signor Singh per un mese nel settembre 2016 e che anche Gurpreet si unisse a loro.

Mann non ha mostrato alcun rimorso ed è stata molto arrogante dal momento in cui è stata arrestata. Merita questa punizione perché si tratta di una donna che ha drogato il proprio marito e i propri figli per poterlo uccidere. Chi fa una cosa del genere?”.

Secondo il tribunale, Mann avrebbe potuto beneficiare di una polizza di assicurazione sulla vita intestata al signor Singh, di una casa che la coppia possedeva nel Regno Unito e di proprietà e denaro che lui aveva in India.

Dopo la sua uccisione, il suo vecchio amico Gurpreet è stato arrestato ore dopo all’aeroporto di Delhi mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Dubai.

Mann è stata arrestata a casa della suocera e la polizia indiana ha rivelato di aver sospettato di lei fin dall’inizio. Un coltello insanguinato usato per l’omicidio è stato trovato tra i cespugli vicino al luogo in cui alloggiava la donna.

Il momento più drammatico del processo si è verificato quando il figlio maggiore di Mann, Arjun, oggi 16enne, si è presentato al banco degli imputati per testimoniare contro di lei.

Ha descritto come sua madre avesse dormito nel letto accanto a suo padre quando è stato svegliato dalla vista di lei che lo soffocava con un cuscino.

Il giovane ha descritto come la madre fosse seduta sopra il signor Singh e di aver visto Gurpreet colpirlo alla testa con un martello, seguito da Mann che gli tagliava la gola.

Nonostante fosse complice, a Gurpreet è stata risparmiata la pena di morte dopo essere stato giudicato colpevole e condannato all’ergastolo con una multa di 300.000 rupie (3.000 sterline).

Quando ha sentito la sentenza, Mann ha urlato di essere stata “incastrata” dai parenti del marito morto e ha protestato la sua innocenza. Negli interrogatori della polizia ha anche affermato che il Singh si era rifiutato di concederle il divorzio.