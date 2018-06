ROMA – Amazon ha sforato le quote per l’utilizzo di ”lavoratori somministrati”: dovrà assumere 1.300 interinali, che potranno chiedere la stabilizzazione del loro contratto di lavoro dal primo giorno del loro utilizzo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha deciso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con un accertamento nei confronti della società Amazon Italia Logistica. Nessun rilievo, invece, dalle verifiche fatte sui controlli a distanza dei lavoratori.

Le verifiche, iniziate lo scorso 7 dicembre, si sono concluse con un verbale nel quale è stato contestato all’azienda di aver utilizzato, nel periodo da luglio a dicembre 2017, i lavoratori somministrati “oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato”. L’eccedenza era di 1.308 contratti sui 444 possibili. “L’Iniziativa ispettiva consentirà la stabilizzazione di oltre 1.300 lavoratori interinali utilizzati oltre i limiti, i quali pertanto potranno richiedere di essere assunti, a tempo indeterminato, e a far data dal primo giorno di utilizzo, direttamente dalla società Amazon”.

Plaude alla decisione la Cgil: “E’ una notizia molto importante. Adesso chiederemo un incontro all’azienda e alle agenzie di somministrazione per parlare della vicenda”. Fiorenzo Molinari, segretario della Filcams-Cgil di Piacenza, commenta così, appena appresa la notizia, la pronuncia dell’ispettorato del lavoro.