Clima che cambia, mare che sale. Ecco come una tribù di New York sta affrontando l’innalzamento del livello del mare.

Circa la metà dei 1.600 cittadini tribali della nazione Shinnecock vive in una riserva di 300 ettari che comprende un chilometro di costa sulla baia di Shinnecock, scrive Alexandra Bowman su Vox.

Delle circa 250 case nel territorio degli Shinnecock, circa 50 si trovano sulla costa e sono in pericolo immediato a causa dell’innalzamento del livello del mare e delle crescenti inondazioni.

Mareggiate causate dal cambio del clima

Le potenti mareggiate, che stanno diventando sempre più frequenti, peggiorano ulteriormente la situazione. Il piano di adattamento climatico della tribù del 2013 prevedeva che quasi metà della riserva degli Shinnecock sarebbe stata allagata dopo una forte tempesta nel 2050. Da allora le previsioni sono solo peggiorate.

Negli ultimi anni, gli Shinnecock hanno adottato una combinazione di strategie per proteggersi dall’innalzamento del livello del mare, come piantare erba da spiaggia per rafforzare le dune e lo sviluppo di barriere coralline per smorzare l’energia delle maree.

Ma a meno che il ritmo del cambiamento climatico non possa essere rallentato, queste soluzioni non saranno sufficienti a salvare ciò che resta delle terre degli Shinnecock.

L’acqua non è l’unica cosa che circonda gli Shinnecock. In ogni direzione, sono circondati dalle case multimilionarie di Southampton, a volte a pochi metri dal confine della Shinnecock Nation.

Per quasi 400 anni, da quando Southampton fu colonizzata nel 1640, gli Shinnecock hanno combattuto per rimanere dove sono. Ora la lotta è ancora più difficile.

Grande ritirata

Si pensa a un ritiro gestito: il trasferimento strategico di persone o comunità lontano da aree vulnerabili agli impatti climatici come le inondazioni. Quindi, mentre gli Shinnecock lottano contro il cambiamento climatico e si ritirano, stanno cercando una soluzione radicale rispetto alla storia contemporanea: espandere il loro territorio.

Almeno il 7 e il 15 percento dell’attuale territorio degli Shinnecock saranno completamente persi a causa dell’acqua entro il 2050 e il 2100, rispettivamente. Mentre si prevede che tutta Long Island, incluso Southampton Village, perderà terreno, molte di queste comunità hanno più terra su cui ripiegare, per non parlare di più risorse per affrontare il cambiamento climatico.

Gli Shinnecock non sono soli. Circa 129 milioni di americani, quasi il 40 percento della popolazione, vivono in zone costiere.

E si stima che il livello medio del mare negli Stati Uniti potrebbe comunque essere fra mezzo metro e due metri più alto nel 2100 rispetto al 2000.

L’innalzamento del livello del mare a questi ritmi significa che milioni di americani dovranno traslocare, il che avrà effetti devastanti su strade, scuole e altre infrastrutture critiche. Entro il 2050, ad esempio, si prevede che le inondazioni dannose saranno 10 volte più frequenti di oggi. E molte altre comunità costiere dovranno fare i conti con le loro posizioni sempre più precarie.