Il clima e il cambiamento climatico di 40 mila anni fa con l’arrivo di una nuova era glaciale hanno provocato la estinzione dell’uomo di Neanderthal. Il suo fisico non era attrezzato per sopportare il rigore del nuovo clima. I Neandertal erano pochi e sparsi per territori vastissimi, con pochi contatti e interazioni fra i vari piccoli gruppi.

Quando nel 2015 l’archeologo Ludovic Slimak ha rinvenuto cinque denti in un riparo roccioso nella valle del Rodano in Francia, è stato subito evidente che appartenevano a un Neanderthal.

Tuttavia, la scoperta è rimasta un segreto ben custodito per quasi un decennio, mentre Slimak e i suoi colleghi cercavano di svelare il significato della scoperta, un’impresa rischiosa che ha messo a confronto esperti di DNA antico e archeologi.

“Ci siamo trovati di fronte a un problema importante”, ha detto Slimak, ricercatore presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica francese e l’Università Paul Sabatier di Tolosa. “La genetica era certa che il Neanderthal avesse 105.000 anni. Ma sapevamo dal contesto archeologico (dell’esemplare) che aveva un’età compresa tra 40.000 e 50.000 anni”.

Il clima sterminò i Neanderthal

“Ciò che suggeriva il DNA non era in accordo con ciò che avevamo visto”, ha aggiunto.

Ci sono voluti quasi 10 anni al team per ricostruire la storia degli enigmatici Neanderthal, aggiungendo un nuovo capitolo al mistero di lunga data sul motivo per cui questi esseri umani scomparvero circa 40.000 anni fa.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Genomics , ha scoperto che il proprietario di quei denti apparteneva a una stirpe o gruppo di Neanderthal che era stato isolato da altri gruppi per circa 50.000 anni. Questo isolamento genetico era il motivo per cui il DNA di questo reperto sembrava provenire da un periodo di tempo precedente a quello in realtà.

Finora i genetisti pensavano che al momento dell’estinzione esistesse un’unica popolazione di Neanderthal geneticamente omogenea, ma il nuovo studio rivela che a quel tempo nell’Europa occidentale erano presenti almeno due popolazioni, sorprendentemente vicine l’una all’altra.

“La popolazione di Thorin ha trascorso 50.000 anni senza scambiare geni con altre popolazioni di Neanderthal”, ha affermato Slimak in un comunicato stampa.

“Abbiamo quindi 50 millenni durante i quali due popolazioni di Neanderthal, che vivevano a circa dieci giorni di cammino l’una dall’altra, hanno coesistito ignorandosi completamente.”

Slimak ha affermato che la scoperta suggerisce che le comunità di Neanderthal erano piccole e isolate, fattori che potrebbero essere fondamentali per comprendere la loro estinzione, poiché l’isolamento è generalmente considerato uno svantaggio evolutivo.

Una minore variabilità genetica potrebbe rendere più difficile l’adattamento ai cambiamenti climatici o alle malattie, mentre una minore interazione sociale tra i gruppi rende più difficile la condivisione di conoscenze e tecnologie.

“Erano felici nella loro valle e non avevano bisogno di muoversi, mentre gli Homo sapiens vogliono sempre esplorare, vedere cosa c’è dopo questo fiume, dopo questa montagna. (Noi abbiamo) questo bisogno, questo bisogno di muoverci e questo bisogno di costruire una rete sociale”, ha detto Slimak.

Secondo lui, questo modello di piccole popolazioni, isolate culturalmente e geneticamente le une dalle altre, è stato probabilmente uno dei principali fattori alla base dell’estinzione dei Neanderthal, avvenuta più o meno nello stesso periodo in cui l’Homo sapiens arrivò in Europa.

Il DNA dei fossili di Homo sapiens di quel periodo mostra che questi primi arrivati si incrociarono con i Neanderthal: tracce di quegli incontri rimangono nelle popolazioni umane odierne. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova genetica corrispondente di quell’incrocio nei fossili di Neanderthal di quel periodo, compresi i resti di Thorin, ha osservato lo studio.

Qualunque sia il comportamento che ha portato a questa mancanza di mescolanza genetica da una parte, insieme alle piccole e isolate popolazioni di Neanderthal come quella identificata da Slimak e dai suoi colleghi, ha probabilmente contribuito alla scomparsa dei Neanderthal, ha affermato Chris Stringer, responsabile della ricerca sull’evoluzione umana al Natural History Museum di Londra,.

Quali che siano state le ragioni di questo squilibrio (sociale, biologico?), esso ha contribuito alla scomparsa degli ultimi Neanderthal, poiché le loro popolazioni già esigue stavano perdendo individui in età riproduttiva a favore di altre specie, senza alcun ricambio in cambio”, ha affermato Stringer.

Non è chiaro se lo scheletro completo di Thorin sia sepolto nella Grotte Mandrin, come è noto il riparo di roccia nella valle del Rodano vicino a Malataverne, in Francia. I resti sono stati trovati vicino alla superficie in un terreno morbido e instabile e lo scavo continua lentamente, ha detto Slimak, con gli archeologi che estraggono “un granello alla volta”. Non è nemmeno chiaro se l’esemplare, che è di sesso maschile, sia stato deliberatamente seppellito o meno.

Gli archeologi hanno dissotterrato altri resti di Thorin: 31 denti, parte della mascella e cinque ossa delle dita, finora. La forma dei suoi denti è tipica di un Neanderthal, ma aveva due molari inferiori in più, un tratto che a volte suggerisce una popolazione consanguinea, ha osservato lo studio.

Risolto il mistero genetico

L’analisi genetica iniziale suggeriva che Thorin fosse molto più anziano perché il suo genoma era diverso da quello degli altri Neanderthal successivi, assomigliando ai genomi degli antichi esseri umani vissuti più di 100.000 anni fa .

Per comprendere le origini di Thorin e confermare l’età dei suoi resti, il team ha analizzato gli isotopi chimici nelle sue ossa e nei suoi denti per dedurre in quale tipo di clima vivesse in base all’acqua che avrebbe bevuto e ad altri fattori. Un Neanderthal in Europa 105.000 anni fa avrebbe goduto di un clima molto più caldo di uno vissuto 45.000 anni fa durante l’era glaciale.