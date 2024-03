Brexit, 8 anni dopo, il bilancio è tragico, ne gioisce Putin, che voleva staccare dall’Unione europea un pezzo importante (ormai è evidente che la Russia, delusa dal tradimento dei comunisti italiani e dalla sinistra europea in genere punta sui partiti di destra) ma per gli ingles sarà sempre peggio. Il verdetto di un studio di Bloomberg è inesorabile.

Matthew A. Winkler esordisce così. L’improvviso crollo della sterlina e la mancata ripresa si sono rivelati il segnale che i giorni migliori della Gran Bretagna sono fugaci. Per gran parte di questo secolo, il Regno Unito è stato il maggiore beneficiario tra i 27 paesi dell’UE. Misurato in termini di prodotto interno lordo, crescita del PIL pro capite, disoccupazione e debito superiore, valutazioni azionarie e valutarie, la Gran Bretagna è stata il leader perenne. Tutti questi superlativi si sono conclusi con la “Brexit” quasi otto anni fa. Da allora, l’UE ha sovraperformato il Regno Unito, la cui svogliata economia è ormai poco più che un’economia in crisi.

Il mercato ha capito bene. Oltre il 50% dell’elettorato britannico ha riconosciuto tardivamente il presagio della sterlina del giugno 2016 quando ha detto alla società di sondaggi YouGov a luglio che avrebbe votato per aderire nuovamente all’UE. Il ripudio della Brexit da parte dell’opinione pubblica avrebbe dovuto essere il campanello d’allarme per i principali partiti – laburisti e conservatori – che si contendono le elezioni nazionali quest’anno. I politici britannici invece non esitano a offrire prescrizioni per la difficile situazione di Gaza, a 3.000 miglia di distanza, e tuttavia non si prendono la briga di discutere rimedi per la mancata protezione di industrie vitali del Regno Unito come la finanza e i dati, mentre il pubblico incolpa sempre più l’aumento dei prezzi dei negozi, la riduzione della assistenza sanitaria e servizi pubblici inadeguati sul voto per l’uscita dall’UE.

Lungi dall’essere la burocrazia gonfia e inefficiente derisa dagli euroscettici – guidati dall’ex primo ministro britannico Boris Johnson quando era giornalista favolista per il London Telegraph – che ha colorato la narrazione prevalente dei media sulla Brexit, l’economia dell’UE sta crescendo di 2,3 punti percentuali più velocemente rispetto a quello del Regno Unito su base annua, con un PIL in aumento del 24% dal 2016, rispetto al 6% del Regno Unito. Secondo i dati compilati da Bloomberg, durante i 10 anni precedenti il referendum sulla Brexit, il PIL dell’UE è rimasto indietro rispetto a quello del Regno Unito di 12 punti base su base annua, di 9 punti base dal 2000 e di 149 punti base nei due decenni precedenti la Brexit.

Contrariamente alla percezione prevalente, la Gran Bretagna aveva tutto da guadagnare dall’inclusione nell’UE e poco da perdere mentre il blocco si espandeva con la caduta del muro di Berlino dell’Unione Sovietica e la rapida integrazione dei paesi dell’Europa orientale. Tra il 2011 e il 2015, il tasso di disoccupazione dell’UE è aumentato da 1,3 punti percentuali in più rispetto al Regno Unito a 4,6 punti percentuali in più. Solo dopo il voto sulla Brexit la situazione si è invertita, con il tasso di disoccupazione aggiuntivo dell’UE che si è ridotto a 2,9 punti percentuali mentre i suoi cittadini si sono assicurati un impiego a un ritmo più rapido rispetto ai loro omologhi del Regno Unito.

La Grecia rimane l’esempio più vivido della benevolenza dell’UE. La Grecia è in buona compagnia tra le nazioni dell’UE, all’ombra delle principali economie originarie del blocco, Francia e Germania. Almeno 10 di questi paesi hanno goduto di una crescita superiore dal 2016 e hanno battuto la media mondiale del 35%: Irlanda, 82%; Bulgaria, 78%; Lituania, 71%; Estonia, 66%; Repubblica Ceca, 55%; Lettonia, 50%; Cipro, 47%; Polonia, 44%; Ungheria, 42%; Croazia, 41%, secondo i dati compilati da Bloomberg.

Per quanto riguarda la sterlina, la sua debolezza relativa persistente dal 2016 può essere misurata dalle fluttuazioni dei prezzi previste, note come volatilità implicita. Tra il 2000 e la Brexit, la media delle oscillazioni previste del prezzo dell’euro è stata di 1,2 punti percentuali superiore a quella della sterlina. Lo spread è diventato negativo nel 2017, con la sterlina che è diventata in media 1,8 punti percentuali più volatile dell’euro, una conseguenza della diminuzione della fiducia nel Regno Unito. Si prevede che il PIL britannico aumenterà dello 0,4% quest’anno e dell’1,2% nel 2025, tassi di crescita inferiori rispetto a 24 dei 27 paesi dell’UE, secondo 61 economisti intervistati da Bloomberg.

Allo stesso modo, le azioni e le obbligazioni britanniche valgono meno rispetto alle alternative dell’UE dopo la Brexit. Nel 2023 il Regno Unito ha pagato 2 punti percentuali in più di interessi sui prestiti rispetto ai governi della zona euro, lo spread più ampio del secolo. Le società dell’indice Bloomberg Eurozone sono aumentate in media dell’86% dal 2016, mentre le azioni del Regno Unito hanno guadagnato il 46%. Si tratta di un vantaggio in termini di rendimento totale (reddito più apprezzamento) pari a 3,1 punti percentuali di maggiore apprezzamento annuo.

Da quel penultimo giovedì di giugno di otto anni fa, la produttività del Regno Unito e il commercio globale sono in crisi. Nessuno dubita ora che la Brexit abbia ostacolato anziché aiutare la sofferente economia britannica. A differenza dell’UE, la Gran Bretagna non ha mostrato fiducia nel motto degli Stati Uniti che è diventato l’ispirazione per l’UE: E Pluribus Unum.