Appello contro la burocrazia anche in Germania. All’allarme lanciato in Italia dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, nonché al rifiuto ideologico da parte dei nostri politici rispetto al modello Genova, dove in un anno hanno costruito un mega ponte eliminando ogni sorta di vincoli burocratici, fa riscontro una inchiesta della Reuters in Germania.

La conclusione è drastica.

Se la Germania vuole rilanciare rapidamente la sua economia industriale in difficoltà, le aziende affermano che la nuova dirigenza del Paese dovrà ridurre drasticamente la burocrazia, parallelamente ai piani radicali per incrementare gli investimenti pubblici.

Tutti contro la burocrazia

Victoria Waldersee ha intervistato dieci capi d’azienda e di associazioni imprenditoriali che rappresentano settori che vanno dalle automobili all’energia alle spedizioni, ricevendo un giudizio unanime.

Il costo e la complessità della burocrazia in Germania stanno prosciugando risorse che altrimenti avrebbero potuto essere investite nella modernizzazione delle loro attività.

La giornalista riporta l’opinione di Ulrich Flatken, a capo di Mecanindus Vogelsang, un’azienda con 450 dipendenti che produce elementi di fissaggio cilindrici per case automobilistiche e altri clienti industriali.

Flatken ha abbandonato i piani di automatizzare parte del suo magazzino quando si è reso conto che il costo per soddisfare le normative antincendio aggiornate per le nuove attrezzature era così alto che avrebbe perso denaro sull’investimento.

“Non sto dicendo che sono un fan di quello che stanno facendo in Argentina o negli Stati Uniti, è chiaramente troppo drastico”, ha detto Flatken, riferendosi ai tagli radicali alla burocrazia federale in corso in entrambi i paesi. “Ma capisco il sentimento… Mi dà davvero fastidio continuare a compilare moduli senza credere che ciò porterà a qualcosa”. Le richieste dei dirigenti affinché l’Unione Europea allenti e semplifichi il suo quadro normativo sono diventate più forti negli ultimi mesi, mentre le aziende si confrontano con il modo di competere di fronte a un mercato statunitense sempre più chiuso e alle aziende cinesi che si espandono all’estero.

Niente sviluppo senza tagli al red tape

In Germania, i principali banchieri hanno avvertito la scorsa settimana che per avere pieno effetto, i giganteschi piani di spesa della nazione per infrastrutture e difesa devono essere accompagnati da un taglio della burocrazia.

L’onere normativo sta anche frenando l’innovazione nella più grande economia europea, ha affermato Christian Vietmeyer, responsabile dell’associazione siderurgica e metallurgica WSM, che rappresenta 5.000 aziende tedesche.

A febbraio, la Commissione Europea ha proposto di allentare alcune regole di rendicontazione sulla sostenibilità e si è impegnata a ridurre gli obblighi di rendicontazione del 25%, salendo al 35% per le aziende più piccole, entro il 2029, equivalente a una riduzione di 37,5 miliardi di euro (40 miliardi di $) nei costi amministrativi. A a a

Il partito conservatore CDU, che ha ottenuto il maggior numero di voti alle recenti elezioni tedesche ed è in trattative per formare una coalizione, ha messo la riduzione della burocrazia al secondo posto nella sua lista di 15 punti di priorità politiche.

Ma sul campo, i dirigenti hanno difficoltà a fidarsi di tali promesse, temendo che i governi aggiungano semplicemente nuovi requisiti.

In effetti, un sondaggio del World Economic Forum sulle aziende nel 2023 ha mostrato che la Germania era solo uno dei tre paesi dell’UE in cui era diventato più complesso negli ultimi quattro anni conformarsi alla regolamentazione governativa.

Un indice del 2024 dell’istituto economico tedesco Ifo che misurava il costo di attività come l’ottenimento di permessi, la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e il commercio di beni ha rilevato che mentre altri paesi europei e OCSE avevano alleggerito il carico negli ultimi anni, la Germania non lo aveva fatto: il suo punteggio di burocrazia è stagnante dal 2006.

Il CEO di Adidas Bjorn Gulden ha affermato che i requisiti normativi erano andati troppo oltre. “I nostri report ESG sono composti da 245 pagine… Stiamo dedicando troppo tempo alla documentazione anziché all’azione”, ha affermato Gulden a marzo. “La burocrazia blocca gli affari”.

La Germania ha approvato numerose leggi per l’alleggerimento della burocrazia, tra cui una in vigore quest’anno che promette di far risparmiare 944 milioni di euro attraverso misure come la digitalizzazione delle notifiche fiscali e la riduzione del periodo di tempo in cui le aziende devono conservare le ricevute da dieci a otto anni.

Il manifesto della CDU ha proposto leggi annuali per ridurre gli obblighi di rendicontazione e liberare le piccole e medie imprese dall’obbligo di nominare ispettori.

Vuole anche eliminare la legge tedesca sulla catena di fornitura, che richiede alle aziende con oltre mille dipendenti di riferire su come stanno prevenendo i rischi per i diritti umani e l’ambiente nella loro catena di fornitura. Questa regolamentazione spesso finisce per ricadere sui loro fornitori più piccoli che devono spiegare e duplica una legge simile a livello UE.

I Verdi e i Socialdemocratici tedeschi, così come le ONG, hanno espresso preoccupazione per il fatto che allentare tali obblighi di rendicontazione ridurrà la responsabilità aziendale e invertirà i guadagni duramente ottenuti in termini di sostenibilità. Ma le aziende affermano che c’è un disperato bisogno di un sistema più semplice.

“Non abbiamo scoperto nulla che non sapessimo già”, ha affermato Philip Roehrig, COO del fornitore del settore automobilistico ABICOR Group, i cui clienti più grandi sono soggetti alla legge sulla catena di fornitura e forniscono alla sua azienda lunghi moduli da compilare.

“Il valore aggiunto per me è zero”.