Cambiamento climatico, Bill Gates indora la pillola: “Nessuna apocalisse, non sarà la fine dell’umanità”
“Il cambiamento climatico avrà gravi conseguenze, soprattutto sulle popolazioni dei paesi più poveri, ma non porterà alla fine dell’umanità”. Lo ha detto Bill Gates opponendosi così alla “prospettiva apocalittica” descritta da molti.
Troppo concentrati a tagliare le emissioni di Co2
Ammorbidendo la sue posizione precedenti, Gates – riporta il New York Times – cerca di minimizzare l’allarmismo e di reindirizzare gli sforzi verso il miglioramento della vita nei paesi in via di sviluppo.
Pur definendo il cambiamento climatico un “problema molto importante” che va risolto, Gates ritiene che le “prospettive apocalittiche stanno spingendo al comunità a concentrarsi troppo sull’obiettivo di tagliare le emissioni a breve termine”.
Questo – ha spiegato – sottare risorse alle “cose più efficaci che dovremmo fare per migliorare la vita in un mondo che si sta riscaldando”.