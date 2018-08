NEW YORK – L’agenzia di rating Fitch conferma il rating BBB dell’Italia ma rivede al ribasso l’outlook da ‘stabile ‘ a ‘negativo’. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Lo afferma Fitch in una nota.

Il debito pubblico dell’Italia, scrive Fitch in una nota, rimarrà ”molto elevato”, lasciando il Paese ”più esposto a potenziali shock”. L’agenzia di rating sottolinea fra le criticità la ‘‘natura nuova e non collaudata del governo, le considerevoli differenze politiche fra i partner della coalizione e le contraddizioni fra gli elevati costi dell’attuazione degli impegni presi nel ‘Contratto’ e l’obiettivo di ridurre il debito pubblico. Non è chiaro come queste tensioni politiche saranno risolte”.

”L’avversione di alcune parti del governo” dell’Italia ”nei confronti dell’Ue e dell’euro rappresentano un ulteriore rischio” per l’Italia. Nonostante questo ”riteniamo bassa la probabilità che il governo avanzi politiche che minaccino un’uscita” dall’Europa o la ”creazione di una moneta parallela”, scrive ancora Fitch.