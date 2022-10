Anche quest’anno Poste Italiane offre il suo contributo alla diffusione della cultura economica e finanziaria dei cittadini, partecipando con una serie di incontri alla quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria (#OttobreEdufin2022 #PrenditiCuraDelTuoFuturo).

Poste Italiane aderisce alla quinta edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria

Poste Italiane partecipa all’edizione 2022 con sei webinar e un convegno web su varie tematiche come la gestione del credito, la protezione assicurativa, la previdenza, i risparmi e gli investimenti. Il programma didattico è curato dal Team di esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Le lezioni, gratuite e aperte a tutti, affronteranno con linguaggio chiaro tematiche di natura economica e finanziaria e focus su pianificazione finanziaria, risparmio e investimenti, protezione e previdenza complementare. L’obiettivo è quello di aiutare i cittadini a disporre al meglio dei propri risparmi e scegliere in modo consapevole come investire, assicurarsi e accantonare risorse ai fini previdenziali. A Roma l’incontro didattico è in programma il 19 ottobre nello storico Ufficio Postale di San Silvestro, sede della mostra temporanea “Poste Storie”, lo spazio espositivo allestito in occasione del 160° anniversario della fondazione dell’azienda.

Un’occasione per ripercorrere il cammino di Poste Italiane dalle sue origini ad oggi e per apprezzarne il contributo allo sviluppo, alla modernizzazione del Paese e alla diffusione della cultura del risparmio. Per l’occasione Poste Italiane realizzerà un annullo filatelico dedicato al Mese dell’Educazione Finanziaria ed una visita all’esposizione “Poste Storie”. Seguiranno anche cinque cartoline filateliche a tema.

Il calendario completo degli appuntamenti

Il calendario completo degli appuntamenti del “Mese dell’Educazione Finanziaria” è disponibile sul portale dell’iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2022 – Quello che conta) e sul sito di Educazione Finanziaria di Poste Italiane rinnovato nella forma e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia, aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche.