MILANO – Torna a salire lo spread tra Btp e Bund: lunedì 19 novembre il differenziale tra i titoli di Stato italiani a dieci anni e gli omologhi tedeschi ha chiuso a 322 punti base, in netto rialzo rispetto ai 312 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 3,59%.

Questo nel giorno in cui l’Abi (Associazione bancaria italiana) ha lanciato l’allarme sulle conseguenze di uno spread così alto. Le banche stanno continuando a sostenere l’economia, sottolinea l’Abi, ma se lo spread, alimentato dalle voci di uscita dell’euro e dallo scontro con la Ue, dovesse restare sui 300 punti o peggio aumentare, gli effetti non tarderanno a farsi sentire anche sul comparto bancario e, in ultima analisi, su tutta la crescita del Paese: dall’erosione del capitale delle banche all’aumento dei tassi sui prestiti oltre che a una loro riduzione in quantità. Finendo, in ultima analisi, in minori investimenti, diminuzione del risparmio, aumento del costo del debito, provocando così un impatto negativo sul Pil già in rallentamento.

Non giovano poi i dati della Banca d’Italia sugli investimenti dei gestori esteri: a settembre, che pure era iniziato con un recupero dei mercati, le vendite dei non residenti di Btp sono state di 1,5 miliardi. Meno dei 17,8 di agosto ma pur sempre in passivo. Sui mercati prosegue così una visione di sfiducia degli operatori e una forte volatilità, come si è visto nei giorni scorsi.