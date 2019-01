ROMA – Anna Tatangelo compie 32 anni e festeggia con un super party. La giornata inizia con le rose rosse che le lascia il compagno Gigi D’Alessio. Poi, sempre D’Alessio, dopo cena canta con Brignano al piano. Insomma, davvero una giornata speciale quella di ieri 9 gennaio per la cantante ciociara.

Molti i messaggi ricevuti dai fan che l’hanno coccolata per tutto il giorno. Poi un biglietto dal figlio Andrea, per il quale Anna non ha trattenuto le lacrime. I festeggiamenti sono proseguiti fino a tarda notte nella meravigliosa villa dell’Olgiata, sulla Cassia a Roma, in cui vivono lei e D’Alessio.

Una festa blindatissima e senza lustrini, a cui hanno partecipato praticamente solo gli amici più cari della coppia, tra cui Enrico Brignano e la sua compagna ex tronista Flora Canto, molto complice con la padrona di casa.

Dopo l’elegante cena, in salotto sono cominciati i feteggiamenti con Gigi che al pianoforte ha fatto divertire la quarantina di ospiti. Accanto a lui Brignano, che sulle note de “La società dei magnaccioni” ha improvvisato un inedito duetto con il cantautore napoletano, immortalato rigorosamente dagli smartphone degli invitati e poi finito nelle stories su Instagram.