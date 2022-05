Bonucci nudo nel selfie postato da Cuadrado su Instagram, il colombiano si scusa: “Mi dispiace”

Gaffe social di Cuadrado, il colombiano ha postato un suo selfie mentre si trovava nello spogliatoio della Juventus ma non si è accorto che in questa foto compariva anche Bonucci completamente nudo. Poco dopo, il colombiano si è scusato (sempre attraverso i social): “Mi dispiace”.

La foto di Bonucci, completamente nudo, finisce sui social: tutta colpa di Cuadrado…

E’ Bonucci gate in casa Juventus. Tutta colpa di Cuadrado. Il colombiano è stato protagonista di una bravata social. Cosa ha fatto? Ha rubato il cellulare a Morata per postare un suo selfie buffo dallo spogliatoio della Juventus. Poi ha postato questo selfie sia nel profilo dello spagnolo che nel suo. E fine a qui nulla di male se non fosse che…

La bravata social di Cuadrado, Bonucci finisce nudo sui social

Cuadrado non si era accorto che in questa foto, non c’era solamente il suo selfie ma anche il compagno di squadra Leonardo Bonucci completamente nudo. E non c’è niente di strano perché i calciatori si trovavano nello spogliatoio della Juventus. Ma Bonucci non l’ha presa bene perché comunque sia è stata violata la sua privacy quindi Cuadrado e Morata hanno dovuto cancellare la foto e si sono scusati.

Ma ormai la frittata era bella che fatta perché l’immagine è stata postata praticamente dovunque, dai siti internet ai social. Calciatori più social sono un binomio pericoloso! Le gaffe sono dietro l’angolo…