La Z di Putin anche in Italia: il simbolo su auto in un’area di servizio della Mebo tra Merano e Bolzano (foto Ansa)

La “Z di Putin” arriva anche in Italia. Il simbolo che auspica la vittoria dei russi nella guerra in Ucraina campeggiava questa mattina su un’utilitaria con targa italiana. L’auto faceva sosta in un’area di servizio della superstrada Mebo che collega Merano con Bolzano. La Z è stata applicata sul lunotto posteriore con un nastro adesivo grigio.

Cosa significa la Z

Za pobedu, Per la vittoria. La zeta disegnata sui carri armati russi e usata nella propaganda come segno distintivo per appoggiare l’invasione in Ucraina sta per Za pobedu che tradotto in italiano è Per la vittoria. Insomma: un motto nazionalistico. Una campagna di marketing. In termini spicci: propaganda.

La Z e il marketing di guerra

Significati a parte, la zeta è ormai diventata un vero e proprio simbolo tanto che coloro che appoggiano l’invasione amano sfoggiarla nei modi più svariati. C’è chi si disegna una zeta sulla maglia come il ginnasta russo Ivan Kuliak e chi ha formato una zeta sul campo di hockey come i giocatori della SKA Neftyanik della Dinamo Mosca, del Vodnik e del Kuzbas.

C’è poi chi ha scelto di sfruttare il momento per fare un po’ di soldi fabbricando magliette con la zeta ben visibile in vari modi.