Chiara Ferragni, pace con Fedez? Le voci sulla presunta crisi di coppia sembrerebbero allontanarsi all’0rizzonte grazie ad una foto in cui appaiono le loro due mani. Foto che interrompe le ripetute apparizioni sui social in cui la Ferragni compare da sola senza il marito dopo i noti problemi avvenuti a Sanremo.

La foto è apparsa durante un evento della Milano Fashion Week. Nello scatto, l’influencer stringe la mano del marito, quella piena di tatuaggi. L’imprenditrice digitale vuole voler dare, in questo modo, un chiaro segnale a tutte le domande sulla crisi di coppia.

Chiara Ferragni, pace con Ferdez?

Chiara Ferragni sembra così voler perdonare Fedez accusato di aver offuscato la visibilità che lei si era guadagnata scendendo la scalinata dell’Ariston. Nelle ultime ore si era poi aggiunta la preoccupazione del web per la salute del cantante, che nelle storie era apparso visibilmente provato. I Ferragnez ora si tengono per mano. Forse sapremo di più a proposito di quello che è accaduto vedendo la nuova serie dei Ferragnez ora in produzione (dopo voci che avevano parlato di un break delle riprese).

E c’è chi dice che la loro sia in realtà tutta una messinscena per attirare pubblico verso la serie. Vero o no, i due erano intanto apparsi, nei giorni scorsi, davanti allo studio del loro avvocato milanese. E le facce, in quell’occasione, sembravano confermare un certo distacco. A Sanremo, tra i due c’era stata anche una discussione a bordo palco. Fedez si sarebbe anche diretto verso il camerino di Chiara. A fermarlo era stata però la guardia del corpo della moglie che gli avrebbe impedito di entrare.