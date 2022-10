Colombia, docente universitaria licenziata per delle foto in bikini giudicate “inappropriate”

Una docente universitaria colombiana è stata licenziata per delle foto in bikini. Immagini considerate dall’università della cittè di Baranquilla in cui Yeimmy Ilias Isaza lavorava come “inappropriate”.

La donna ama mostrare su Instagram le sue forme. il lato B è operato, pratica molto comune in Sud America. I suoi scatti sono molto apprezzati dato che su Instagram conta 390mila follower. Le foto sono spesso in bikini, in abiti da sera o in intimo. Scatti considerati eccessivamente provocatori e inappropriati dai dirigenti dell’istituzione scolastica di Barranquilla.

In molti hanno solidarizzato con la docente

Quello che è accaduto a Yeimmy Ilias Isaza a molti, sul web, non è piaciuto. In molti hanno infatti contestato la decisione dell’ateneo di licenziare la docente ricordando che ciò che si indossa nel privato non dovrebbe avere conseguenze sul posto di lavoro.

L’università ha replicato spiegando che l’immagine mostrata online da Isaza “non fosse coerente” con le politiche sul posto di lavoro adottate dall’università.