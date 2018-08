GENOVA – Il ministro degli Interni Matteo Salvini, al termine dei funerali di Stato di Genova[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] , si ferma tra la folla per un selfie con alcune persone che volevano salutarlo. Poco prima, lui e gli esponenti Mts sono stati applauditi all’arrivo al padiglione della Fiera.

La fotografia è stata ripresa anche dal rapper Frankie Hi-Nrg. “I selfie, ai funerali di Stato. I selfie” scrive il rapper, raccogliendo quasi 10mila condivisioni in poche ore.

In molti hanno criticato il ministro ma c’è anche chi lo ha difeso: “Fatemi capire bene… . Il Pd e Forza Italia si sono resi ridicoli per anni e hanno distrutto questo Paese, è l’unica cosa (vera o no) che interessa è questa c… del selfie ?!”. E ancora: “I selfie con i politici ai funerali delle vittime di Genova. Paese reale batte Black Mirror 6-0 6-0”.

“Non sei Fedez in concerto ma sei il ministro a un funerale di Stato”, ha scritto invece un altro utente tra quelli che hanno criticato il ministro.

Ed anche Alessia Morani, deputata del partito Democratico, ha commentato la fotografia: “Esiste ancora un confine tra rispetto e propaganda? Fino a che punto ci si può autocelebrare? Può essere così impunemente superato il limite della decenza? La campagna elettorale continua può passare sopra come una ruspa anche al dolore? #Salvini #luttonazionale #FuneralidiStato”.

Nella serata di sabato, da Marina di Pietrasanta, nell’ambito del Caffè della Versiliana, il ministro dell’Interno ha spiegato: “C’è un rapper cretino che fa polemica perché dice che con alcune persone ho fatto una foto quando oggi ero a Genova. Questa è l’estate in cui l’opposizione la fanno i rapper ed i cantanti. Sono orgoglioso di tutti gli abbracci che ho ricevuto anche oggi a Genova e a questi poveretti non rispondo neanche”.