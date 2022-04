Guerra in Ucraina, il matrimonio tra le macerie a Kharkiv: lei infermiera, lui medico FOTO

In Ucraina matrimonio tra le macerie a Kharkiv per Nastya Gracheva e Anton Sokolov, lei infermiera in una clinica oncologica e lui medico. I due neosposi, appena cominciata la guerra hanno cominciato a dare aiuto medico a casa delle persone del loro Paese. Quando hanno finito i medicinali a disposizione hanno cominciato raccolte per avere fondi e ottenerne altri per le persone che ne avevano bisogno.

Ucraina, il matrimonio nel giorno della strage di Bucha

Lo stesso giorno decine di cadaveri di civili nelle fosse comuni o sparpagliati per le strade intorno alla capitale ucraina dopo il ritiro russo scioccano il mondo occidentale: sono le immagini che arrivano da Bucha al 40esimo giorno della guerra e mentre si intensifica l’offensiva russa nel sud del Paese. La Bbc ha pubblicato immagini satellitari di Bucha che mostrano una trincea di 15 metri nel sito in cui è stata identificata una fossa comune.

Ucraina: le testimonianza da Bucha

Le immagini, catturate il 31 marzo e pubblicate da Maxar Technologies, mostrano quella che sembra essere una trincea all’interno dei terreni della Chiesa di Sant’Andrea e di Pyervozvannoho All Saints. Diverse anche le testimonianze dei giornalisti sul posto, tra cui quelle di Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera e i reporter dell’Associated Press. Per Kiev è genocidio, mentre Mosca nega, affermando che si tratta di una provocazione degli ucraini per bloccare i negoziati.