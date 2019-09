MILANO – Strade allagate a Milano in viale Marche, viale Zara e in zona di Niguarda dopo il temporale che si è abbattuto sulla città la notte tra sabato 7 settembre e domenica 8.

Difficoltosa la circolazione per le poche auto in strada e anche qualche curioso che è addirittura sceso dall’auto per fare fotografie. Come riferito sulla sua pagina Facebook dall’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, il Seveso è “esondato poco dopo le 6.00. Tutte le squadre sul posto. Chiuso anche il sottopasso di via Negrotto”.

L’esondazione è rientrata dopo circa un’ora e mezza: le strade nella zona Nord di Milano che erano state chiuse, tra queste viale Zara, sono state man mano riaperte. Restano chiusi, come informa la pagina Facebook dell’assessore alla mobilità del Comune, Marco Granelli, i sottopassi Astesani, Comasini e Negrotto.

La situazione più critica si è verificata in piazzale Caserta, Largo Desio e via Valfurva. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. Anche se la perturbazione è data per presente per tutta la mattina, il meteo sta decisamente migliorando e al momento cade solo una pioggia leggera.

Fonte: Ansa, TgCom