”Strangolata con un posacenere”: il meglio dei titoli strani di cronaca ma veri

Teresa Cremisi, presidente della casa editrice Adelphi, ha iniziato la carriera collezionando bizzarri titoli di cronaca minore. Il primo libro che ha scritto, “Strangolata con un portacenere” (Bompiani, 1974), è una raccolta di titoli assurdi dei quotidiani ritagliati dal ’70 al ’73.

“Nelle pagine interne – spiega in una intervista a La Repubblica – si sviluppava una specie di sarabanda di storie una più strana dell’altra, il gatto nascosto sotto l’altare in chiesa, la donna sfuggita a quattro assassinii… E la cosa più divertente erano i titoli dati dai direttori che forse non leggevano nemmeno gli articoli, prendevano tre o quattro elementi e sunteggiavano. Sunteggiate, le notizie assumevano una dimensione di puro Ionesco”.

“Mentre facevo il mio lavoro, leggevo e ritagliavo, e dopo quattro anni mi sono ritrovata con buste intere di fogli di giornale. Ho buttato via quelli che alla rilettura erano meno impressionanti e ho cominciato a immaginare di farne un libro. Chiesi consiglio a Umberto Eco, che all’epoca non aveva la fama ottenuta negli anni, ma era un grande semiologo ed era editore da Bompiani. Si entusiasmò e disse: “Non c’è bisogno di scrivere niente, ti faccio io la quarta di copertina e basta”. E così nacque Strangolata con un portacenere che non ebbe alcun successo”.