ROMA – E’ bastato un selfie sorridente con l’immancabile plastico del Ponte Morandi, forgiato appositamente da Bruno Vespa. Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è finito al centro della bufera.

Una foto che ha scatenato la rabbia dei telespettatori quando mercoledì sera il ministro è stato ospite di Porta a Porta. A far indignare gli utenti è soprattutto la posa sorridente e compiaciuta di Toninelli accanto al modellino del ponte costato la vita a 43 persone.

Molti hanno sottolineato la presenza dell’esponente grillino in quello che fino a poco tempo fa era ritenuto il “salotto dell’establishment”. “Ma quale #GovernoDelCambiamento? – si domandano si abituano come tutti gli altri”.

Non sono mancate anche critiche al giornalista. “Ehi #Vespa – scrive sui social il segretario Usigrai Vittorio di Trapani – tu che hai ospitato nel tuo salotto i Casamonica, tu che hai invitato in studio il pregiudicato figlio di Riina per far conoscere il suo libro, riguarda la tua espressione compiaciuta e in posa… ecco, questa non è la mia #Rai Servizio Pubblico”.