DENVER – Una ex modella dovrà essere oprerata al volto dopo essere stata sfigurata da un husky che, con un morso improvviso, l'ha ferita al volto ed anche agli occhi. E' accaduto nel ristorante Rockabillies Bar and Grill di Arvada, poco fuori Denver, in Colorado.

L’husky, questa la razza di cane, è saltato in piedi e l‘ha morsa sul viso proprio mentre la donna lo stava accarezzando e si era avvicinata molto, con il suo volto, al muso del cane.

La polizia ha diffuso il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza. L’attacco è avvenuto lo scorso 7 agosto: il proprietario del cane, dopo l’aggressione, ha tentato la fuga dal ristorante ed è stato rintracciato dalla polizia pochi istanti dopo.

Il proprietario del cane era seduto a pochi metri di distanza. Dopo l’attacco si era messo a controllare lo stato di salute della donna prima di provare a fuggire dopo aver raccolto in fretta le sue cose.

La polizia ha portato la donna in ospedale per una ferita agli occhi. Ora verrà sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica. I medici, dopo le visite, hanno rassicurato la donna: a quanto pare non ha perso la vista dai uno dei due occhi che era risultato fortemente danneggiato.