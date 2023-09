Due cani legati a un albero e abbandonati nel bosco, volontaria li trova sentendoli abbaiare

Due cani abbandonati e denutriti, sono stati trovati legati al tronco di un albero nel bosco. La storia arriva da Genova, denunciata da una volontaria del canile municipale Monte Contessa. La donna, sentendoli abbaiare, è arrivata sul posto e li ha liberati, condividendo poi la storia sui social.

Cani legati a un albero e abbandonati nel bosco

La storia è stata condivisa sulla pagina Facebook dell’Associazione Una – Canile Municipale Monte Contessa di Genova, dove ora i cani – due pitbull, un maschio e una femmina – sono stai presi in custodia mentre è stata sporta denuncia contro ignoti per chi li ha abbandonati. Si tratterebbe di un uomo e una donna, dei quali la volontaria ha diffuso un identikit invitando chiunque possa avere informazioni a contattare le forze dell’ordine.

Si cercano i padroni

“La settimana è iniziata nel peggiore dei modi – si legge nel post pubblicato qualche giorno fa -. Stamattina sono state viste due persone (un uomo ed una donna, lei capelli castani, legati con la coda, rotondetta… lui magro, capelli castani, un po’ più altro di lei) salire a piedi verso il canile, con due cani molto magri al guinzaglio e dei borsoni. Quando i nostri operatori sono arrivati in struttura, hanno sentito dei guaiti/abbai provenire dalla boscaglia adiacente al canile… Questo è quello che hanno trovato…”. Poi l’appello: “Se qualcuno avesse visto /riconosciuto queste persone, contatti il canile”. Infine, la precisazione necessaria: “Ribadiamo che il canile è al collasso, la tipologia di cani che viene abbandonata è sempre la stessa. La situazione sta diventando insostenibile”. Dall’associazione hanno fatto sapere che i due cani sono in cattive condizioni di salute, e che se nessuno li avesse trovati non sarebbero sopravvissuti a lungo.