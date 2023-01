Sua maestà Maine Coon: la razza felina più grande del mondo

In media, i gatti Maine Coon vivono tra i 12 e i 15 anni, con alcuni esemplari che possono vivere fino a 20 anni. Come per qualsiasi altra razza di gatto, la longevità dipende da molti fattori, tra cui l’alimentazione, lo stile di vita e le cure mediche. Tenere il vostro gatto Maine Coon in buona salute, fornirgli una dieta equilibrata e sottoporlo regolarmente a controlli veterinari può aiutare a prolungare la sua vita.